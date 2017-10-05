Родители сбитых возле ОКЦ студентов опасаются мягкого приговора водителю

Родители двух студентов, попавших под машину возле ОКЦ Благовещенска в мае, ждут приговора суда водителю-виновнику. При этом они подозревают, что наказание для рулевого будет слишком мягким. Своими опасениями амурчане поделились со съемочной группой «Альфа-канала».

Как сообщало Амур.инфо, авария произошла в Благовещенске 6 мая. Автомобиль на большой скорости сбил двух студентов АГМА, которые переходили улицу Ленина в сторону ОКЦ по пешеходному переходу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был задержан. Спустя несколько дней один из пострадавших, Виталий Геров, скончался. Девушка, которая попала под машину вместе с ним, Марина Гришина, выжила.

В отношении водителя изначально возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, (...) правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Позже его переквалифицировали по части 4 статьи 264 УК РФ (то же деяние, но «совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Теперь же, говорит отец погибшего студента Александр Геров, дело снова переквалифицируют. Прокурор требует для рулевого 2 года и 3 месяца заключения.

«По 264-й статье, 4-я часть, когда человек находится в алкогольном опьянении, максимальное наказание – 7 лет. Но на последнем заседании гособвинитель решил почему-то переквалифицировать статью на часть 3-ю. Якобы он находился в трезвом состоянии, в шоке покинул место ДТП. Но есть постановление пленума Верховного суда о том, что если человек покинул место ДТП, то это все автоматом приравнивается к части 4-й этой статьи», – рассказал Александр Геров.

Он пояснил, что 5 октября в Благовещенском городском суде, где рассматривается дело, проходят прения сторон. Если в итоге решение суда родителей студентов не устроит, они готовы его оспаривать. «Мы будем биться до конца», – отмечает Александр Геров.

«Этот человек (водитель, сбивший пешеходов – Прим. ред.), я думаю, заслуживает максимального наказания. Тем более, он уже трижды был лишен водительских прав в алкогольном опьянении. Это просто аморально со стороны прокуратуры и опасно для общества – такая позиция», – заявил отец погибшего.

Александр Геров отметил, что не верит в раскаяние водителя. «Говорят о каких-то смягчающих обстоятельствах, что у него маленький ребенок… Так, может быть, наоборот, это хорошо, что он посидит семь лет, подумает о своей дальнейшей жизни, чтобы в следующий раз, возможно, своего ребенка не убить в этой машине, залетев под КамАЗ куда-то в пьяном угаре», – добавляет Александр.

Студентка Мария Гришина, которая попала под колеса вместе с Виталием, получила множественные травмы – перелом ноги, контузию легких, сотрясение и ушиб головного мозга. На момент ДТП им обоим было по 19 лет.

«Моя жизнь перевернулась. Последствия аварии сказываются на мне до сих пор – травмы, ушибы, перелом ноги, с которым мне еще предстоит бороться неопределенное время», – рассказывает Мария.

По ее словам, о том, что Виталий скончался, она узнала в больнице. Об этом девушке сообщили ее родители и родители молодого человека.

«Мы с ним строили планы на всю дальнейшую жизнь. Мы хотели пожениться, планировали по этому лету познакомить наших родителей, попросить разрешение на брак», – поделилась студентка.

Мария Гришина отметила, что после случившегося стала избегать дорог. И, по возможности, обходит квартал, где развернулась трагедия, стороной.