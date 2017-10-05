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В Амурскую область придут дожди: прогноз погоды на 6 октября

6 октября, в пятницу, в Амурской области ночью ожидается увеличение облачности, местами по западным районам пройдет дождь, мокрый снег.

Южный, юго-восточный ветер подует с силой до 5, местами до 10 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах от минус 3 до плюс 2, местами по северу – до минус 8 градусов.

Днем облачно, в большинстве районов пройдут слабые и умеренные осадки, местами сильные в виде дождя, а на севере – с мокрым снегом. Подует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, местами – до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит 10...15, местами – 2...7 градусов выше нуля.

В Благовещенске ночью облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер с востока подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Столбики уличных термометров не поднимутся выше плюс 2 градусов. Днем облачно, пойдет дождь. Скорость восточного ветра составит 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – 9...11 градусов со знаком плюс, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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