Уволен полицейский – свидетель убийства пауэрлифтера Драчева

Конфликт между 32-летним Андреем Драчевым и 25-летним единоборцем Анаром Аллахверановым, произошел в Хабаровске утром 20 августа у кафе «Галерея» в центре города. Драчев получил удар в голову, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, Аллахверанова заочно арестовали. Почти через месяц, 19 сентября, он сам пришел в Следственный комитет.

Прокуратура Хабаровского края выяснила, что в компании Аллахверанова во время драки находился знакомый ему сотрудник полиции Хабаровска.

«Сотрудник полиции был очевидцем преступления, но не принял должных мер, чтобы его пресечь. Заместитель прокурора края потребовал выделить в отдельное производство материалы в отношении сотрудника полиции и провести процессуальную проверку», – сообщает прокуратура Хабаровского края.

Бездействие полицейского прокуратура расценивает как халатность.

Еще одно уголовное дело – также о халатности – было возбуждено в отношении сотрудников Росгвардии, которые приезжали на место происшествия, но, как полагает следствие, не приняли мер для предотвращения трагедии. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Свое собственное расследование проводит и Росгвардия.