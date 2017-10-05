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Уволен полицейский – свидетель убийства пауэрлифтера Драчева

Уволен полицейский – свидетель убийства пауэрлифтера Драчева

В Хабаровске прокуратура проводит проверку в отношении полицейского, который был очевидцем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, но не принял никаких мер, сообщает РИА Новости. Сержанта полиции уволили из органов, дополняет «Российская газета».

Конфликт между 32-летним Андреем Драчевым и 25-летним единоборцем Анаром Аллахверановым, произошел в Хабаровске утром 20 августа у кафе «Галерея» в центре города. Драчев получил удар в голову, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, Аллахверанова заочно арестовали. Почти через месяц, 19 сентября, он сам пришел в Следственный комитет.

Прокуратура Хабаровского края выяснила, что в компании Аллахверанова во время драки находился знакомый ему сотрудник полиции Хабаровска.

«Сотрудник полиции был очевидцем преступления, но не принял должных мер, чтобы его пресечь. Заместитель прокурора края потребовал выделить в отдельное производство материалы в отношении сотрудника полиции и провести процессуальную проверку», – сообщает прокуратура Хабаровского края.

Бездействие полицейского прокуратура расценивает как халатность.

Еще одно уголовное дело – также о халатности – было возбуждено в отношении сотрудников Росгвардии, которые приезжали на место происшествия, но, как полагает следствие, не приняли мер для предотвращения трагедии. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Свое собственное расследование проводит и Росгвардия.

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#происшествия

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Комментарии
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  • nickishinmischa

    nickishinmischa
    21 минута назад

    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

  • Hirurg

    Hirurg
    3 минуты назад

    Интересно , а имеет ли значение при исполнении он был или нет? Если нет, то может ли это избежать ответственности?? А вообще, там таких очевидцев чек 10 стояло судя по видео.. И смотрело как тупое стадо.. Ну а действия росгвардии вообще из ряда вон.. Как можно было пустить на самотек?? Помню из своей юнности случай.. Было 18 лет , на дворе лето, вышли с соседом в СВОЙ двор, взяли по бутылке пива, сидели разговаривали на ограждении где заканчивается детская площадка.. Ни души не было.. Вдруг откуда не возьмись нарисовываются ппсники и, мол, распитие спритных напитков на детской площадке запрещено.. Мы им - ребят, мы всё поняли, идем домой, живем здесь итд.. Так нет же, нас загребли в узаик и повезли для дальнейшего разбирательства в ом2. И по штрафу в итоге впаяли по 500 ке.. Такая вот история.. Это всё к тому, что там где надо, так они как страусы мордой в песок, ниче не знаю, ниче не слышу, а где можно спокойно порешать ситуацию, так тут они во всей красе распетушаются и начинают по полной права качать!!! Вот такая страна , вот такие нравы, законы.. Аж тошно!

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