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сегодня, 12:36 1

В Екатеринославке пропала женщина, которая возвращалась с работы домой

В Екатеринославке пропала женщина, которая возвращалась с работы домой

В селе Екатеринославка Октябрьского района пропала женщина. Родственники сообщают, что это случилось в пятницу, 29 сентября. 38-летняя Татьяна Буртик возвращалась с работы домой. Есть очевидцы того, как она приехала на остановку у своего дома, но в квартире так и не появилась.

До сих пор сведений о ее местонахождении нет. Родственники обратились в полицию.

Татьяна живет с 16-летним сыном, который сейчас остался дома один.

Всех, кому известна информация о местонахождении Татьяны Буртик, просят звонить по телефонам дежурной части Октябрьского района 8 (41652) 22-5-22, или уголовного розыска УВД России по Амурской области 8 (4162) 59-41-05.

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#происшествия

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Комментарии
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  • nickishinmischa

    nickishinmischa
    20 минут назад

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