Берег реки Зеи вновь превратился в свалку

На берегу Зеи в районе улицы Заводской снова образовалась стихийная свалка. Купальный сезон закончился, но люди всё равно приезжают отдыхать на берег реки и забывают убирать за собой мусор.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Лариса Константинова. Квартиру в новом жилом комплексе по адресу: Заводская, 4, благовещенка купила в мае. Решающим фактором покупки стало то, что рядом с домом есть спуск к реке. Переехав, горожанка поняла, что жить приходится рядом со свалкой.

«Вроде бы новый район, красивый вид из окна. Но если приглядеться, то увидишь ужасающую картину. Вот и сегодня решила прогуляться рядом с берегом, и вновь та же проблема, которая была и летом. Берег почти весь в мусоре, в том числе в битых стёклах. А ведь здесь гуляют и маленькие дети. Ещё две недели назад я была здесь, но такого количества отходов я не видела. Скорее всего, как закончился купальный сезон, так и убирать всё перестали», – сетует жительница Благовещенска Лариса Константинова.

«Амур.инфо» уже писало о проблеме этого района. Летом, когда вода поднималась, все отходы попадали в воду. Оказалось, что земля не в частной собственности, а значит, наводить порядок должна администрация города. Этим вопросом занималась природоохранная прокуратура и даже выписала городской администрации предписание об устранении нарушения. Специалисты ГСТК берег очистили и должны были время от времени проверять участок и постоянно наводить порядок в этом районе.

Сейчас ситуация повторилась. Как будут решать проблему, в администрации Благовещенска пообещали прокомментировать позже.