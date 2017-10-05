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сегодня, 11:56 15

Берег реки Зеи вновь превратился в свалку

Берег реки Зеи вновь превратился в свалку

На берегу Зеи в районе улицы Заводской снова образовалась стихийная свалка. Купальный сезон закончился, но люди всё равно приезжают отдыхать на берег реки и забывают убирать за собой мусор.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Лариса Константинова. Квартиру в новом жилом комплексе по адресу: Заводская, 4, благовещенка купила в мае. Решающим фактором покупки стало то, что рядом с домом есть спуск к реке. Переехав, горожанка поняла, что жить приходится рядом со свалкой.

«Вроде бы новый район, красивый вид из окна. Но если приглядеться, то увидишь ужасающую картину. Вот и сегодня решила прогуляться рядом с берегом, и вновь та же проблема, которая была и летом. Берег почти весь в мусоре, в том числе в битых стёклах. А ведь здесь гуляют и маленькие дети. Ещё две недели назад я была здесь, но такого количества отходов я не видела. Скорее всего, как закончился купальный сезон, так и убирать всё перестали», – сетует жительница Благовещенска Лариса Константинова.

«Амур.инфо» уже писало о проблеме этого района. Летом, когда вода поднималась, все отходы попадали в воду. Оказалось, что земля не в частной собственности, а значит, наводить порядок должна администрация города. Этим вопросом занималась природоохранная прокуратура и даже выписала городской администрации предписание об устранении нарушения. Специалисты ГСТК берег очистили и должны были время от времени проверять участок и постоянно наводить порядок в этом районе.

Сейчас ситуация повторилась. Как будут решать проблему, в администрации Благовещенска пообещали прокомментировать позже.

Просмотров всего: 1091

#жизнь #ЖКХ #природа #гордума

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Опять губернатора звать надо..

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    2 часа назад

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    КРЯ!!!

    А чё Гражданку Лариса Константинова не сфотали? Это же, я так понимаю, её чёрная собака на фотке?

    1. Цитата: ".... А, ведь здесь гуляют и маленькие дети." ... тогда почему у гражданки собака без поводка и намордника шарахается ?



    А дети на поводке? А мамки с намордниками? Иногда очень нужны.



    2. Гражданка при выгуле собаки оборудована совком. веником или целофановыми пакетами для уборки дерьма за своей собакой ?



    Если да, то что? Фиаско?



    3. Какого вообще по пляжу с собакой шлятся? Чтоб она там нассала - а потом люди туда приходили?



    И что? Что значит какого она с собакой на пляжу? Там запрещено? Чтоб нассала. Вот угар. Я когда в благе жил - часто рыбачил на Амурской-1. Там у кустов ВЕЗДЕ воняет говнищем и мочей. И мамашки НЕ СТЕСНЯЯСЬ прокакивают и прописивают своих тугосерь прям рядом с покрывальцем, на котором греют свои целюлиты. А то и прям в воду - "Пойди мусипусик в водичку пописяй". Фак. Опять собачники виноваты))))



    Весёлая Гражданочка, как я посмотрю.



    Да загляденье!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Тромбонавт

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...



    А вдруг больше не надо))

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Тромбонавт

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...



    Ну, не все. Некоторые из народа тоже убрались.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    Victrix

    Тромбонавт

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...



    Ну, не все. Некоторые из народа тоже убрались.



    ублалось десяток человек. Остальные двести тысяч насрали. Норм же!

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Victrix

    Тромбонавт

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...



    Ну, не все. Некоторые из народа тоже убрались.



    Имеешь ввиду и Трамбанавта из числа "некоторого народа"? ))))

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    Vlad2

    Victrix

    Тромбонавт

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...



    Ну, не все. Некоторые из народа тоже убрались.



    Имеешь ввиду и Трамбанавта из числа "некоторого народа"? ))))



    нет. Тромбонавт не убирается на помойках у него другой род деятельности. Он одну помойку вообще сторожит!

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Vlad2

    Victrix

    Тромбонавт

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...



    Ну, не все. Некоторые из народа тоже убрались.



    Имеешь ввиду и Трамбанавта из числа "некоторого народа"? ))))



    Не. С Тромбонавтом и так все ясно. Он же сам о себе пишет - "завалил свой скорострел на плечо и прогорел где-то в ночи".

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    Victrix

    Vlad2

    Victrix

    Тромбонавт

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...



    Ну, не все. Некоторые из народа тоже убрались.



    Имеешь ввиду и Трамбанавта из числа "некоторого народа"? ))))



    Не. С Тромбонавтом и так все ясно. Он же сам о себе пишет - "завалил свой скорострел на плечо и прогорел где-то в ночи".



    именно. Не до уборок

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Тромбонавт

    Victrix

    Vlad2

    Victrix

    Тромбонавт

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...



    Ну, не все. Некоторые из народа тоже убрались.



    Имеешь ввиду и Трамбанавта из числа "некоторого народа"? ))))



    Не. С Тромбонавтом и так все ясно. Он же сам о себе пишет - "завалил свой скорострел на плечо и прогорел где-то в ночи".



    именно. Не до уборок



    Понимаю....

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Victrix

    Vlad2

    Victrix

    Тромбонавт

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...



    Ну, не все. Некоторые из народа тоже убрались.



    Имеешь ввиду и Трамбанавта из числа "некоторого народа"? ))))



    Не. С Тромбонавтом и так все ясно. Он же сам о себе пишет - "завалил свой скорострел на плечо и прогорел где-то в ночи".



    Да вроде пишет - трудится на какой-то помойке, видимо уже не скорострел а совковую лопату с метлой на плечо)))

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    1 час назад

    Vlad2

    Victrix

    Vlad2

    Victrix

    Тромбонавт

    Сомнения были? Ну убрались вы. Народ то тот-же остался...



    Ну, не все. Некоторые из народа тоже убрались.



    Имеешь ввиду и Трамбанавта из числа "некоторого народа"? ))))



    Не. С Тромбонавтом и так все ясно. Он же сам о себе пишет - "завалил свой скорострел на плечо и прогорел где-то в ночи".



    Да вроде пишет - трудится на какой-то помойке, видимо уже не скорострел а совковую лопату с метлой на плечо)))



    Все реально намного круче! Ног я держу это в тайне. Ее будет знать только главврач

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    кто-то еще сомневаются, что только массовые расстрелы спасут родину?

  • nickishinmischa

    nickishinmischa
    20 минут назад

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