Благовещенский суд потребовал заблокировать объявление о продаже леопарда

Фото: theanimalw.com

Благовещенский городской суд постановил заблокировать в Интернете информацию о продаже леопарда. Заявление подал и.о. Амурского межрайонного природоохранного прокурора.

Информация о продаже леопарда, занесенного в Красную книгу России, была размещена на одном из сайтов объявлений. Данных, указывающих на законность продажи животного, при этом не было. Нарушение выявили в ходе проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Интернете.

Прокурор обратился с иском в суд, поскольку , по его мнению, размещение в открытом доступе подобной информации фактически способствует совершению преступлений и правонарушений. Суд согласился, что размещенные на страницах сайта материалы вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно допустимости приобретения леопарда занесенного в Красную книгу России.

В итоге заявление и.о. Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора суд удовлетворил. Информацию о продаже леопарда признали запрещенной к распространению на территории России. Решение для принятия мер по блокировке ресурса направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.