Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:35 2

Благовещенский суд потребовал заблокировать объявление о продаже леопарда

Благовещенский суд потребовал заблокировать объявление о продаже леопарда
Фото: theanimalw.com

Благовещенский городской суд постановил заблокировать в Интернете информацию о продаже леопарда. Заявление подал и.о. Амурского межрайонного природоохранного прокурора.

Информация о продаже леопарда, занесенного в Красную книгу России, была размещена на одном из сайтов объявлений. Данных, указывающих на законность продажи животного, при этом не было. Нарушение выявили в ходе проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Интернете.

Прокурор обратился с иском в суд, поскольку , по его мнению, размещение в открытом доступе подобной информации фактически способствует совершению преступлений и правонарушений. Суд согласился, что размещенные на страницах сайта материалы вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно допустимости приобретения леопарда занесенного в Красную книгу России.

В итоге заявление и.о. Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора суд удовлетворил. Информацию о продаже леопарда признали запрещенной к распространению на территории России. Решение для принятия мер по блокировке ресурса направили в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Просмотров всего: 1102

#суды

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    Какая чушь. Запретить объявление, а не привлечь человека, который продаёт жтвотное из красной книги.

  • nickishinmischa

    nickishinmischa
    21 минута назад

    Бросить! курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

За растрату денег дольщиков гендиректору «СТройтехИнвест ХХI» грозит 10 лет заключения

сегодня, 10:07
Общество 3

Аэропорт Благовещенска подал в суд на «ВИМ-Авиа»
Происшествия 37

Прокуратура обжалует решение Верховного суда по Александру Эндерсу
Происшествия 7

Суд потребовал вернуть гражданину Китая полмиллиона рублей, изъятые на таможне