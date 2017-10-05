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сегодня, 11:29 1

Амурские оперативники поехали в Тюмень и задержали мошенников

Амурские оперативники поехали в Тюмень и задержали мошенников
Фото: www.aif.ru

Двое жителей Тюменской области подозреваются в том, что путем мошенничества отняли у амурчан около 300 тысяч рублей. Чтобы задержать их, амурские оперативники выехали в Тюмень.

По версии следствия, подозреваемые разместили в одной из газет объявления о продаже строительного вагончика и строительных материалов: брус, профлисты. После того как на номер поступали звонки от граждан о покупке, им предлагали перечислить на карту предоплату за товар, после чего продукцию обещали доставить покупателю. Как только граждане переводили определенную сумму, телефон продавца становился недоступным.

Пострадавшие обратились в полицию – по всем фактам мошенничества следователи полиции Благовещенска возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ. В настоящий момент фигуранты уголовного дела подозреваются в совершении более 10 преступлений, ущерб по которым составил около 300 тысяч рублей.

Оба подозреваемых – жители Тюменской области. Оперативники управления уголовного розыска областного УМВД выехали туда в командировку и задержали аферистов. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второго заключили по стражу.

Также полицейские устанавливают причастность данных граждан к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Амурской области и в других регионах страны, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#происшествия

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Комментарии
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  • nickishinmischa

    nickishinmischa
    20 минут назад

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