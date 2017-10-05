Благовещенцам показали спектакль на языке жестов

Глухие и слабослышащие актёры удивили благовещенских зрителей творчество без слов. Впервые театр «Недослов» приехал, чтобы выступить на благовещенской сцене и показать, что актеры – счастливые люди, которые просто говорят на другом языке.

На сцене никакой самодеятельности, только профессиональные актёры, которые когда-то пошли за своей мечтой. Театр «Недослов» – единственный в мире, где играют глухие и слабослышащие люди. Он возник в Москве в 2003 году. У каждого актёра своя история.

Дарья Катиди из Омска. Она не слышит с рождения. В школе-интернате, где училась девушка, был свой маленький театр. Получив аттестат, она отправилась в Москву и поступила в Российскую государственную специализированную академию искусств. Теперь Дарья не только играет в театре, но и обучает актёрскому мастерству первокурсников. Девушка признается, что чувствует себя абсолютно счастливым человеком.

«У меня абсолютно нет слуха, но я могу петь, могу танцевать, играть разные образы. Играю в разных спектаклях. Ещё хочу получить новые роли, которых я ещё не играла», – рассказывает актриса театра «Недослов» Дарья Катиди.

Обучение особенных актёров длится дольше, чем в других вузах – программа рассчитана на 7 лет. За это время их учат вплетать жестовый язык в общую хореографию спектакля. У неслышащих актёров есть свои секреты: реплики в спину не говорят. Ритм поддерживает режиссёр, сидящий в зале – тоже руками. Помогают световые знаки, сценические переходы и вибрация. А музыка – она больше для слышащих зрителей. В этом спектакле под названием «Здесь птицы не поют» звучат песни Валентины Толкуновой, Булата Окуджавы и даже голос самого Левитана.

«Безусловно, очень талантливый коллектив. И внутренне, что они делают вызубрить, как в цирке с собачкой, это не получится. Это нужно пропустить через себя. И их психофизика позволяет это сделать и заразить и слышащих, и неслышащих», – делится впечатлениями главный режиссёр Амурского театра кукол Пётр Козец.

На спектакль театр «Недослов» пригласил 100 человек из благовещенского общества глухих. Задача актёров – не только показать другой театр, но и пригласить особенную молодёжь на обучение в специализированную академию искусств.

«Этот вуз находится в Москве, он – единственный в мире. И приехать туда можно, и поступить можно, и стипендия платится, и общежитие есть. У ребят есть шанс по-другому сложить свою жизнь», – поясняет директор театра неслышащих актёров «Недослов» Сергей Бидный.

Сейчас в репертуаре театра 6 спектаклей, среди них в том числе «Утиная охота» Александра Вампилова – произведение, известное своими блестящими речевыми перепалками.

Театр «Недослов» не имеет бюджетного финансирования, актёрам помогают спонсоры. Благодаря поддержке одной из инженерных компаний, занятой на строительстве космодрома Восточный, состоялись гастроли в Амурской области. Мюзикл удалось показать в двух городах: Благовещенске и Циолковском. Впереди – Хабаровск и Владивосток. Потом неслышащие актёры будут играть в Санкт-Петербурге в мюзикле «Оскар и Розовая Дама». И везде их ждёт зрительский успех, потому что их история – это своя великая победа.

Подробнее о гастролях театра «Недослов» вы можете прочитать в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».