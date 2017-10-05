В Благовещенске в аварии на перекрестке пострадал несовершеннолетний пассажир

В среду вечером, 4 октября, в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток. Авария случилась на перекрестке улиц Театральная – Конная в 21:16. Несовершеннолетняя девочка была пассажиром пострадавшего автомобиля такси.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ГИБДД Благовещенска, водитель автомобиля Toyota Corsa при проезде регулируемого перекрестка выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с другим автомобилем – Toyota Gaia.

В результате аварии травмы получила пассажир второй машины – 15-летняя девочка. Во время движения она была пристегнута штатным ремнем безопасности. Ее доставили в больницу. Степень тяжести травм в ГИБДД не уточнили.