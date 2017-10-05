В Приамурье работает самая большая в ДФО ферма, где выращивают индеек

На амурской ферме в селе Среднебелое Ивановского района выращивают 11 тысяч индеек. Это самое крупное подобное предприятие на Дальнем Востоке. До его создания диетическое мясо этой птицы привозили только с запада страны.

Теперь конкуренцию на рынке им пытается составить амурский предприниматель Дмитрий Ядыкин.

Сначала птенцы полтора месяца живут в «детском саду», а потом их переводят в другое помещение на откорм. Индейка для Амурской области – птица редкая.

«Яйцо мы закупаем на западе через перепродавцов, сейчас это яйцо канадского производства. Раньше у нас было польское, французское, русское. Попробуем канадское в этом году», – рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Ядыкин.

У самца, возраст которого 16–17 недель, вес уже порядка 16 килограммов. Но это не предел.

Взрослые самцы должны набрать до 20-25 килограммов, самки – до 10-12-ти.

Чтобы вырастить птицу таких размеров, нужно соблюдать особые условия – температурный режим, влажность, а в кормах необходим белок. Индейка – птица привередливая. На всё поголовье – а здесь их около 11 тысяч – уходит около 25 тонн корма в неделю. Это соя, пшеница и белковые добавки. Тогда мясо индейки получается нежным и нежирным.

«Мясо индейки – оно на самом деле очень диетическое. Люди, которым необходимо или которые любят маложирное мясо, – им рекомендовано употреблять в пищу индейку. Мясо индейки к свинине подходит, но не такое жирное», – рассказал сотрудник КФХ Виктор Бабушкин.

Сейчас среднебельское хозяйство – самое крупное на Дальнем Востоке. Мясо индюков покупают многие районы Амурской области. Предприниматели ведут переговоры с крупной торговой сетью Хабаровска. Еще два года назад фермеры об этом могли только мечтать. Ферму создавали на базе бывшей птицефабрики по учебной литературе и видеоурокам. По словам главы КФХ, поднимались они тяжело и долго – не было опыта и денег.

«В прошлом году нам удалось выиграть грант на развитие животноводческой фермы, что дало существенный толчок развитию. Мы стали смотреть немножко на другие объемы и другие способности. Оборудовали два птичника, приобрели оборудование, кормушки, поилки, и на сегодняшний день остаток гранта у нас есть, и мы будем продолжать его осваивать до следующего года», – рассказал Дмитрий Ядыкин.

Предприниматель из Среднебелой получил от государства почти 5 миллионов рублей. Грант выдали в областном минсельхозе – на развитие семейной фермы. Получить деньги могут хозяйства, которые развивают родственники. В этом году на помощь таким предприятиям выделили 26 миллионов рублей. Но помощь пока получили только три фермера. Сейчас минсельхоз объявил дополнительный аукцион. Условия есть на сайте ведомства.