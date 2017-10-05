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5октября
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сегодня, 10:07 0

За растрату денег дольщиков гендиректору «СТройтехИнвест ХХI» грозит 10 лет заключения

Обвинительное заключение в отношении генерального директора компании «СТройтехИнвест ХХI» утвердил прокурор Благовещенского района. Уголовное дело по факту растраты генеральным директором строительной компании денежных средств дольщиков в особо крупном размере направлено в суд.

Гендиректора общества с ограниченной ответственностью обвиняют в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Компания строила многоквартирный дом в селе Чигири Благовещенского района.

По версии следствия, руководитель компании в нарушение закона перечислял средства дольщиков на цели, не связанные со строительством жилья. Сумма хищения составила 1 110 500 рублей.

Дело рассмотрят в Благовещенском городском суде. За совершение этого преступления наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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#строительство #суды

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