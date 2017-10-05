День будет ясным: прогноз погоды в Амурской области на 5 октября

Фото: novoboi.ru

5 октября, в четверг, в центральных и южных районах области без осадков. Юго-восточный ветер дует со скоростью до 7 метров в секунду, местами с порывами 8-13 метров. Температура в течение дня поднимется до плюс 14 градусов.

На севере местами пройдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит +9...+14, местами – до +6 градусов. В Благовещенске без осадков и 12–14 градусов тепла. Юго-восточный ветер дует со скоростью 6-11 метров в секунду, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нино Кохреидзе