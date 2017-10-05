Правительство: в Благовещенске парк снегоуборочной техники вдвое превышает план

Фото пресс-службы правительства Амурской области

В правительстве Амурской области обсудили подготовку снегоуборочной техники и служб к зиме. Министр транспорта и строительства области Андрей Тягло отчитался, что ЗАТО Углегорск и пгт Прогресс полностью обеспечены снегоуборочной техникой, а в Благовещенске для уборки дорог подготовлен парк, почти вдвое превышающий план.

Для расчистки региональных дорог в Приамурье подготовлена 181 единица спецтехники – это 102 %. Парк спецтехники оснащен датчиками спутникового слежения и подключен к системе РНИЦ. На сезон 2017-2018 года заготовлено 5 247 тонн, или 96 % от требуемого количества химических реагентов и инертных материалов.

«До 1 ноября планируется заготовить 100-процентный запас реагентов и инертных материалов. Нашими специалистами проводятся проверки подрядных организаций на предмет готовности техники и материальной базы к расчистке дорог в зимний период», ­­– подчеркнул начальник Амурского филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» Александр Вашкевич.

Подготовить запасы должны к 1 ноября. Прокурор региона Руслан Медведев выступил с предложением направлять предупреждения тем районам, в которых имеются отставания от планов по подготовке к зимней уборке автодорог.

«Основная масса жалоб на расчистку дорог поступает в начале зимнего периода. Если у министерства транспорта имеется информация об отставании в работе ряда территорий, прокуратура области направит в адрес местных администраций соответствующие предупреждения», - сказал Руслан Медведев.