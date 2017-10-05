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Правительство: в Благовещенске парк снегоуборочной техники вдвое превышает план

Правительство: в Благовещенске парк снегоуборочной техники вдвое превышает план
Фото пресс-службы правительства Амурской области

В правительстве Амурской области обсудили подготовку снегоуборочной техники и служб к зиме. Министр транспорта и строительства области Андрей Тягло отчитался, что ЗАТО Углегорск и пгт Прогресс полностью обеспечены снегоуборочной техникой, а в Благовещенске для уборки дорог подготовлен парк, почти вдвое превышающий план.

Для расчистки региональных дорог в Приамурье подготовлена 181 единица спецтехники – это 102 %. Парк спецтехники оснащен датчиками спутникового слежения и подключен к системе РНИЦ. На сезон 2017-2018 года заготовлено 5 247 тонн, или 96 % от требуемого количества химических реагентов и инертных материалов.

«До 1 ноября планируется заготовить 100-процентный запас реагентов и инертных материалов. Нашими специалистами проводятся проверки подрядных организаций на предмет готовности техники и материальной базы к расчистке дорог в зимний период», ­­– подчеркнул начальник Амурского филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» Александр Вашкевич.

Подготовить запасы должны к 1 ноября. Прокурор региона Руслан Медведев выступил с предложением направлять предупреждения тем районам, в которых имеются отставания от планов по подготовке к зимней уборке автодорог.

«Основная масса жалоб на расчистку дорог поступает в начале зимнего периода. Если у министерства транспорта имеется информация об отставании в работе ряда территорий, прокуратура области направит в адрес местных администраций соответствующие предупреждения», - сказал Руслан Медведев.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Лол))) а первый снег как всегда - будет неожиданностью. И город как всегда будет как каток.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Тогда почему весь снег на обочине всю зиму, ни проехать не пройти по городу. Парадокс?!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Алекsей

    Тогда почему весь снег на обочине всю зиму, ни проехать не пройти по городу. Парадокс?!



    Ага)) опять гуртов по всему городу на обочинах по навалят, привыкли у себя на малых Родинах, везде гурты, стога и пашня.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    не ну во первых на каждый перекресток технику не поставишь -нафиг надо, во вторых когда идет снег -убирать смысла нет, ну а в третьих - вез как то работника этой организации-именно водителя техники -говорит -по радио говорят ,что техника убирает улицы города,а на самом деле выходной и никто не работает. Только какая то бригада из неск машин прошла по глоавным улицам и все. Так что снег только по расписанию.

  • karlik nos

    karlik nos
    49 минут назад

    техника есть а денег нет ...

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