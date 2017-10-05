Путин принял отставку Миклушевского и назначил врио главы Приморья

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Миклушевский возглавлял Приморский край с февраля 2012 года. Он руководил регионом 2 046 дней и занял 34-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов России.

«Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт"», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Андрей Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. С июля по сентябрь 2013 года занимал должность заместителя генерального директора ФГУП «Росморпорт». В сентябре 2013 года был назначен на должность генерального директора предприятия.