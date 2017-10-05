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сегодня, 08:12 5

Военнослужащим запретят выкладывать в соцсети селфи с геотегами

Военнослужащим запретят выкладывать в соцсети селфи с геотегами
Фото: РИА Новости

По примеру ФСБ в Минобороны введут запрет на фото в Интернете. Эти данные могут использовать террористы и экстремисты для дестабилизации ситуации в различных регионах мира. Инициативу ведомства публикует РБК.

Размещать в Интернете любую информацию о себе и других военных, которая указывает на их ведомственную принадлежность, раскрывает служебную деятельность и место дислокации, не должны военнослужащие по контракту, в том числе иностранцы. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов уже опубликован проект разработанного в Минобороны документа с предложением внести изменения в закон «О статусе военнослужащих», который принимался, когда о соцсетях никто и не слышал. Аналогичный запрет уже предусмотрен для военнослужащих и гражданского персонала ФСО и ФСБ.

Цель законопроекта – повышение уровня информбезопасности личности, общества и государства, сказано в пояснительной записке к документу. Будут и исключения из правил, предусмотренные российским законодательством. Какие, не разглашают.

«Если говорить о соцсетях, то, возможно, такая оговорка делается для того, чтобы под запрет не подпали официальные аккаунты Минобороны», – предполагает полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Именно благодаря соцсетям СМИ не раз удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских солдат в 2014 году на Украине, а с 2015 года – в Сирии.

Просмотров всего: 658

#военные #интернет

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Неужели военные настолько тупы, выкладывая фото с геотэгами?

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    paravis

    Неужели военные настолько тупы, выкладывая фото с геотэгами?



    ты не представляешь, на сколько они тупы

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    На донбасе спалились ))))

  • ay

    ay
    1 час назад

    Террористы, террористы...Главное чтоб "госдеп" не прознал дислокацию войск. Ну и тяжело же МИДовцам твердить "ихтамнет", когда в экзифах фотоков всякое палево в полный рост.

  • okombo

    okombo
    1 час назад

    Удивляет, что до сих пор отсутвуют жесткие регламенты для военнослужащих. Помню, как в 70тые наш полковой чекист всех командиров подразделений отъимел за то, что на учениях боец в кустах подтерся конвертом с адресом.

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