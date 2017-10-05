Военнослужащим запретят выкладывать в соцсети селфи с геотегами

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Размещать в Интернете любую информацию о себе и других военных, которая указывает на их ведомственную принадлежность, раскрывает служебную деятельность и место дислокации, не должны военнослужащие по контракту, в том числе иностранцы. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов уже опубликован проект разработанного в Минобороны документа с предложением внести изменения в закон «О статусе военнослужащих», который принимался, когда о соцсетях никто и не слышал. Аналогичный запрет уже предусмотрен для военнослужащих и гражданского персонала ФСО и ФСБ.

Цель законопроекта – повышение уровня информбезопасности личности, общества и государства, сказано в пояснительной записке к документу. Будут и исключения из правил, предусмотренные российским законодательством. Какие, не разглашают.

«Если говорить о соцсетях, то, возможно, такая оговорка делается для того, чтобы под запрет не подпали официальные аккаунты Минобороны», – предполагает полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Именно благодаря соцсетям СМИ не раз удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских солдат в 2014 году на Украине, а с 2015 года – в Сирии.