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Тындинская гимназия вошла в топ-500 лучших школ России

Тындинская гимназия вошла в топ-500 лучших школ России
Фото: m1r.su

Рейтинг лучших школ России-2017 представили вице-премьер Ольга Голодец и министр образования и науки Ольга Васильева. Помимо этого, в минобре подготовили рейтинги лучших сельских и профильных школ. В списках два амурских учреждения.

Больше всего в топ-500 школ из Москвы, Татарстана и Челябинской области, сообщает «Российская газета». В топ-500 вошла МОАУ «Классическая гимназия № 2 Тынды». Главными критериями оценки стали итоги экзамена после 9-го класса, участие учеников во Всероссийских проверочных работах и результаты региональных и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.

«Удобно, что никаких дополнительных бумаг школе для участия в рейтинге собирать не надо. При этом рейтинг – еще и способ отбора талантливых учителей. Многие педагоги из рейтингового списка успешно работают в "Сириусе" с одаренными детьми», – заметила министр образования и науки России.

В этом году значительно расширилась география школ, особенно в рейтинге сельских. В нем представлено 57 регионов, в прошлом году было 43. Среди лучших в селе - Константиновская школа в Амурской области, Пивоваровская школа в Иркутской, Кондратовская школа в Пермском крае и другие учреждения.

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#Тында #школа

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