Амурская область попала в число регионов-лидеров по росту числа врачебных ошибок

Фото: tomiks33.ru

На совещании в Следственном комитете России под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина отметили рост преступлений, вызванных врачебными ошибками. Среди регионов, возглавивших антирейтинг, озвучили Амурскую область. Помимо Приамурья увеличение ятрогенных преступлений зафиксировали в Москве, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Мордовия, Ненецком автономном округе, Магаданской и Архангельской областях. Обращения граждан в основном поступают на такие сферы как акушерство и гинекология, хирургия, анестезиология и реаниматология, педиатрия, кардиология и травматология.

В Следственном комитете отметили, что зачастую довольно сложно квалифицировать врачебные ошибки. Чаще такие преступления квалифицируются как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«Это достаточно общая формулировка, к тому же у следователя часто возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям. В этой связи предложено разработать проект изменений в Уголовный кодекс в части введения специальной нормы, предусматривающей ответственность за совершение преступлений, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что следователи обязаны немедленно реагировать на сигналы о врачебной халатности и информировать органы здравоохранения и общественность о причинах и условиях совершения ятрогенных преступлений, а процессуальные решения следователей должны быть объективными.

«Для этого следователю необходимо иметь не только ясное представление о специфике врачебной деятельности, но и в совершенстве владеть ведомственными нормативными актами Минздрава России, хорошо знать возможности судмедэкспертизы и четко формулировать вопросы, которые необходимо поставить перед судебными экспертами», – цитирует Петренко главу Следственного комитета.

Проанализировать расследования преступлений, связанных с врачебными ошибками, и внести изменения в нормативные правовые акты Минздрава для оперативного и полного проведения экспертиз по данным уголовным делам готов департамент экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России. Совместно с академией Следственного комитета и подразделением процессуального контроля центрального аппарата ведомства им предстоит подготовить предложения по внесению изменений в законодательство.