За фиктивные прописки гастарбайтеров в Благовещенске возбудили 24 уголовных дела

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Благовещенцы регистрируют по своим адресам гостей из ближнего зарубежья, но жилье им не предоставляют. Факты фиктивных прописок выявили амурские полицейские в ходе проверок. Всего с начала года их провели около 200.

Проверяли объекты торговли, строительства и жилого сектора. По итогам возбудили 24 уголовных дела по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Наказание за такое нарушение – штраф до пятисот тысяч рублей.

С начала года сотрудники полиции к административной ответственности по статье «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ» уже привлекли около 400 граждан. Общая сумма штрафов по этим правонарушениям превысила 800 тысяч рублей.