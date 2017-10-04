«Замечательные гастроли»: амурских актеров приморский театр встретил ремонтом

Фото: facebook.com

Сотрудники Амурского театра драмы приехали в Приморский молодежный театр, но попали в здание, где активно ведут ремонт. Выступление амурских актеров должно стартовать 6 октября. В театре драмы переживают, что ремонтные работы могут сорвать выступления.

«Замечательные гастроли. До открытия осталось три дня! Никого из руководства нет, и на вопрос, кто это затеял, никто не может дать вразумительного ответа. Гастроли обменные: с нашей стороны все сделано для наших коллег, с их стороны – результат налицо. Так исполняет свой договор об обменных гастролях Театр молодежи: вестибюль, фойе, касса», – написала в своем аккаунте в социальной сети специалист отдела рекламы в Амурский областной театр драмы Марина Воробушкина.

В подтверждение своих слов Марина опубликовала фотографии ремонтных работ.

Из-за ремонта неполный день работает касса по продаже билетов на спектакли. Зрители уже раскупили по 50-100 билетов на выступления, но активные продажи обычно начинаются за 5 дней до начала гастролей.

«Именно сейчас, когда билеты можно было бы брать, заходишь в вестибюль, а там, где касса – вообще целлофаном была заклеена, то сейчас там плитку кладут. Пытается она там работать, но, естественно, меньше. Потому что там работать невозможно. Там плитку режут. Люди заходят и спрашивают, а будут ли выступления, многие сомневаются. Рабочие обещают, что к 6 октября все будет сделано, но мы все на нервах», – рассказывает Марина Воробушкина.

Актеры Амурского театра драмы приезжают во Владивосток 5 октября. В этот же день необходимо разгрузить реквизит, но во дворе тоже все перекопано. На обменные гастроли отправляется почти вся труппа – 50 актеров, включая артистов привлеченных театральных студий.

В репертуаре, который представят приморскому зрителю, в том числе такие постановки, как «Горький хлеб Албазина» и «Ночь перед Рождеством», в которых задействованы практически все актеры. На каждый день с 6 по 15 октября запланировано по два спектакля. Выступать во Владивостоке амурская труппа будет впервые.