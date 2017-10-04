Звезда NBA приедет на открытие обновленной баскетбольной площадки в Благовещенске

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10 октября в Благовещенске состоится торжественное открытие обновленного спортивного зала в Политехническом колледже. В церемонии примет участие легенда NBA Андре Ллойд Миллер. Известный спортсмен проведет мастер-класс для детей.

В зале Политехнического колледжа уже отремонтировали помещения и уложили универсальное напольное покрытие. Зал оснащен современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами NBA.

На церемонию открытия ждут Андре Миллера. Он играл в NBA 17 сезонов. По количеству передач за карьеру в NBA Андре занимает девятое место. Он один из немногих игроков в истории, который набрал как минимум 16 000 очков, сделал 8 000 передач и 1 500 перехватов мяча. В Сборную новичков NBA Андре был включен в 2000 году, и уже через два года стал лидером NBA по количеству перехватов.