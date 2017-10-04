Долгожителей в Приамурье стало больше почти на 100 человек

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В Амурской области сегодня 1 513 амурчан в возрасте 90 лет и старше. Это почти на 100 человек больше, чем было в начале 2017 года. Среди долгожителей есть и те, кто перешагнул отметку в 100 лет. В Благовещенске таких 8 человек, в Свободной – два.

Старейшей жительнице области в июле исполнилось 104 года – это благовещенка Анна Лаврентьевна Приходько. В числе отпраздновавших вековой юбилей лишь одни мужчина, остальные – женщины.

Долгожителей больше всего в Благовещенске – в областной столице проживает 489 горожан старше 90 лет. На втором месте – Белогорск (150 человек), на третьем – Свободный (142 человека). Меньше всего долгожителей в Селемджинском (12 человек) и Константиновском районах (13 человек).

Интересно, что в паспорте многих амурских долгожителей в графе «дата рождения» указаны 1 января или 1 июля. У большинства из них дореволюционные церковные метрики не сохранились, поэтому при выдаче паспортов им проставлялась дата начала того полугодия, в котором предположительно родился человек. Как правило, долгожители помнят свой настоящий день рождения и поэтому принимают поздравления два раза в год.

Прибавка к пенсии за 100-летие в законодательстве не предусматривается, поясняют в Пенсионном фонде. Выплату 4 805,11 рубля начисляют по достижении 80-летнего возраста. В случае, если пенсионер был ранее признан инвалидом 1 группы или 2 группы 3 степени, выплата назначается раньше.