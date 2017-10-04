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Аэропорт Благовещенска подал в суд на «ВИМ-Авиа»

Аэропорт Благовещенска подал в суд на «ВИМ-Авиа»

ГУП «Аэропорт Благовещенск» подало в Арбитражный суд Татарстана два заявления в отношении ООО «Авиакомпания "ВИМ-Авиа"». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Первый иск поступил в суд 28 сентября. В нем аэропорт Благовещенска требует взыскать с авиаперевозчика 14,1 миллиона рублей. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», иск связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда. Второе исковое заявление поступило 3 октября, в нем аэропорт требует взыскать с «ВИМ-Авиа» 3,7 миллиона рублей.

Сведений о принятии судом заявлений к рассмотрению в картотеке пока нет, отмечает агентство.

«ВИМ-Авиа» – основной авиаперевозчик для Амурской области в Москву и в обратном направлении. С недавнего времени в компании наступил жесточайший кризис, и сейчас рейсы между Благовещенском и столицей она выполняет со значительными задержками; случаются и отмены перелетов. Как долго «ВИМ-Авиа» сможет выполнять свои обязательства по перевозу амурчан, в настоящее время сказать нельзя. Так, рейсы между Благовещенском и Москвой 4 октября не состоялись.

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#«ВИМ-Авиа» #суды #транспорт

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