Аэропорт Благовещенска подал в суд на «ВИМ-Авиа»

Первый иск поступил в суд 28 сентября. В нем аэропорт Благовещенска требует взыскать с авиаперевозчика 14,1 миллиона рублей. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», иск связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам подряда. Второе исковое заявление поступило 3 октября, в нем аэропорт требует взыскать с «ВИМ-Авиа» 3,7 миллиона рублей.

Сведений о принятии судом заявлений к рассмотрению в картотеке пока нет, отмечает агентство.

«ВИМ-Авиа» – основной авиаперевозчик для Амурской области в Москву и в обратном направлении. С недавнего времени в компании наступил жесточайший кризис, и сейчас рейсы между Благовещенском и столицей она выполняет со значительными задержками; случаются и отмены перелетов. Как долго «ВИМ-Авиа» сможет выполнять свои обязательства по перевозу амурчан, в настоящее время сказать нельзя. Так, рейсы между Благовещенском и Москвой 4 октября не состоялись.