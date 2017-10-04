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сегодня, 18:14 0

В военный городок Возжаевки поступило тепло

В военный городок Возжаевки поступило тепло
Фото: myslo.ru

Сутки жители военного городка в селе Возжаевка просидели без отопления. Порыв на сетях произошел 2 октября, уже 3 числа коммунальщики начали возобновлять подачу тепла. Квартиросъемщикам пообещали сделать перерасчёт за время, пока отопление отсутствовало.

Все социальные объекты и многоэтажные дома гарнизона подключены к теплу. Коммунальщики устранили крупный порыв трубопровода в селе Возжаевка.

Котельную и тепло-водопроводную систему в неудовлетворительном состоянии муниципалитету передало в августе 2017 года Министерство обороны.

За те дни, которые в дома сельчан не поступало тепло, квартиросъемщикам сделают перерасчёт без заявлений.

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#ЖКХ

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