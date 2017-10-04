В военный городок Возжаевки поступило тепло

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Все социальные объекты и многоэтажные дома гарнизона подключены к теплу. Коммунальщики устранили крупный порыв трубопровода в селе Возжаевка.

Котельную и тепло-водопроводную систему в неудовлетворительном состоянии муниципалитету передало в августе 2017 года Министерство обороны.

За те дни, которые в дома сельчан не поступало тепло, квартиросъемщикам сделают перерасчёт без заявлений.