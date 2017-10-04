В 2017 году из Приамурья уехало на 700 человек больше, чем приехало
За восемь месяцев 2017 года за счет миграционных процессов население Амурской области уменьшилось более чем на 600 человек, причем сократилось городское население – на 698 человек. Но на селе людей стало больше на 86 человек, сообщает Амурстат.
Всего с января по август 2017 года в городах и селах Приамурья число прибывших составило 19 466 человек, а выбывших – 20 078. Разница получается отрицательная и составляет она 612 человек.
Из всех районов в области самый значительный прирост наблюдается в Благовещенском районе – 582 человека. Достаточно заметная положительная динамика в Серышевском районе – 105 прибывших. Сокращается население Архаринского, Белогорского, Бурейского, Зейского, Константиновского, Мазановского, Михайловского, Ромненского, Свободненского, Селемджинского, Тындинского, Шимановского районов.
Среди городов области самая заметный отток в Благовещенске. За восемь месяцев из столицы области уехало на 796 человек больше, чем приехало. Из-за миграции население города снизилось почти на восемь сотен жителей.
При этом положительная миграция наблюдается в Белогорске (+145), Зее (+48), Шимановске (+59). Незначительно сокращается численность Райчихинска, Свободного и Тынды.
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