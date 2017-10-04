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В 2017 году из Приамурья уехало на 700 человек больше, чем приехало

В 2017 году из Приамурья уехало на 700 человек больше, чем приехало
Фото: eSP.md

За восемь месяцев 2017 года за счет миграционных процессов население Амурской области уменьшилось более чем на 600 человек, причем сократилось городское население – на 698 человек. Но на селе людей стало больше на 86 человек, сообщает Амурстат.

Всего с января по август 2017 года в городах и селах Приамурья число прибывших составило 19 466 человек, а выбывших – 20 078. Разница получается отрицательная и составляет она 612 человек.

Из всех районов в области самый значительный прирост наблюдается в Благовещенском районе – 582 человека. Достаточно заметная положительная динамика в Серышевском районе – 105 прибывших. Сокращается население Архаринского, Белогорского, Бурейского, Зейского, Константиновского, Мазановского, Михайловского, Ромненского, Свободненского, Селемджинского, Тындинского, Шимановского районов.

Среди городов области самая заметный отток в Благовещенске. За восемь месяцев из столицы области уехало на 796 человек больше, чем приехало. Из-за миграции население города снизилось почти на восемь сотен жителей.

При этом положительная миграция наблюдается в Белогорске (+145), Зее (+48), Шимановске (+59). Незначительно сокращается численность Райчихинска, Свободного и Тынды.

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#жизнь

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    видимо краснодарский гектар привлекательнее дальневосточного. в итоге народ голосует за все последствия "развития" амурской области билетом в один конец ((

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Амурская область на одном из последних мест по продолжительности жизни,многим это понятно почему,а жить то всем хочется,вот и уезжают,не видя перспектив развития для нормального проживания людей.

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Многие и приезжают, пусть и не на плюс сейчас для региона... Отток со всего ДВ идет, молодежь стремится в центральную часть..

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    59 минут назад

    Едросы подымают налоги, люди уезжают, всё стабильно в области.

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    56 минут назад

    Приятно видеть прирост сельского населения. Люди понимают что агрономия стала выгодной отраслью

  • Хмык

    Хмык
    52 минуты назад

    Грецкий Орех

    Приятно видеть прирост сельского населения. Люди понимают что агрономия стала выгодной отраслью



    Люди понимают, что на их зарплату купить квартиру в городе невозможно



  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    50 минут назад

    жекА-жекА

    Едросы подымают налоги, люди уезжают, всё стабильно в области.



    Тем временем в приамурье стало на 100 долгожителей больше) Напишете, что люди не могут уехать из за высоких налогов?)))

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    48 минут назад

    Вот один субъект по имени Иван Абрамов, будучи в комитете по развитию ДВ делает хоть что то? Народ валит с ДВ а они это колличество зеками только и могут перекрыть. Работники

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    33 минуты назад

    Максим Чехов

    жекА-жекА

    Едросы подымают налоги, люди уезжают, всё стабильно в области.



    Тем временем в приамурье стало на 100 долгожителей больше)



    Это хорошо. Желаю им здоровья.



    Напишете, что люди не могут уехать из за высоких налогов?)))



    Не знаю.Может быть.

    Налоги то реально у нас высокие, местные власти постарались, чтобы мы жили похуже.

  • vertex

    vertex
    30 минут назад

    жекА-жекА

    Едросы подымают налоги, люди уезжают, всё стабильно в области.



    Едросня обсасывает карманы простых граждан, поднимая налоги, тарифы и цены на все и вся - а виноваты абрамы и труши.

    Яровая и едрос - космонавт даже и не помнят от какой области они харчуются в ГД.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    10 минут назад

    да разгнать это всё гнилое ГД! один фиг-это фиговый листок на голом половом месте

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