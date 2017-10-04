В 2017 году из Приамурья уехало на 700 человек больше, чем приехало

Фото: eSP.md

За восемь месяцев 2017 года за счет миграционных процессов население Амурской области уменьшилось более чем на 600 человек, причем сократилось городское население – на 698 человек. Но на селе людей стало больше на 86 человек, сообщает Амурстат.

Всего с января по август 2017 года в городах и селах Приамурья число прибывших составило 19 466 человек, а выбывших – 20 078. Разница получается отрицательная и составляет она 612 человек.

Из всех районов в области самый значительный прирост наблюдается в Благовещенском районе – 582 человека. Достаточно заметная положительная динамика в Серышевском районе – 105 прибывших. Сокращается население Архаринского, Белогорского, Бурейского, Зейского, Константиновского, Мазановского, Михайловского, Ромненского, Свободненского, Селемджинского, Тындинского, Шимановского районов.

Среди городов области самая заметный отток в Благовещенске. За восемь месяцев из столицы области уехало на 796 человек больше, чем приехало. Из-за миграции население города снизилось почти на восемь сотен жителей.

При этом положительная миграция наблюдается в Белогорске (+145), Зее (+48), Шимановске (+59). Незначительно сокращается численность Райчихинска, Свободного и Тынды.