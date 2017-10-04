Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:28 7

В центре Благовещенска подписали деревья ценных пород

В центре Благовещенска подписали деревья ценных пород

Жители амурской столицы смогут узнать о богатстве флоры Приамурья благодаря табличкам с названиями деревьев, которые установили в сквере имени Мухина у центральной площади Благовещенска. В прошлом веке там основали дендрарий и высадили редкие растения, которые занесены в Красную книгу. На днях инициативные горожане изготовили и установили там 32 таблички.

В этом году благовещенскому дендрарию исполнилось 50 лет, его основали в 1967 году. В прошлом веке там уже устанавливали таблички, но просуществовали они недолго. С тех пор мало кто знает, что в одном месте собраны разные породы деревьев, в том числе уникальные, которые занесены в Красную книгу Амурской области: бархат, липа, маакия амурская, орех и ясень маньчжурские, смородина двуиглая.

«Эскиз табличек мы согласовали с управлением архитектуры и градостроительства. Их изготовили из металлических листов, приварили к стойкам под небольшим наклоном для лучшего обзора. Было решено заглубить их в грунт на 50 сантиметров и закрепить цементно-песчаным раствором», – рассказывает одна из инициаторов акции Ольга Березкина.

Деньги на изготовление табличек собирали инициативные горожане. Некоторые деревья из списка, который предоставили в Ботаническом саду, в дендрарии не нашли. Не оказалось в центральном сквере березы даурской, боярышника перистонадрезанного, жимолости Рупрехта и жимолости татарской. Ольга Березкина предположила, что они не прижились.

Табличку не установили пока только для пушкинского дуба. Он является уникальным, в город его привезли из села Михайловское Псковской области почти 30 лет назад. Там поэт Александр Пушкин провёл в ссылке два года и написал трагедию «Борис Годунов», четыре главы романа «Евгений Онегин», стихотворение «Я помню чудное мгновенье» и другие произведения. Табличку для пушкинского дерева решили сделать особенной. Ее установят в сквере в ближайшее время.

Просмотров всего: 284

#природа

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    Хорошее дело!

  • 5amur

    5amur
    2 часа назад

    Новости, которые читать приятно. Да, это очень хорошее дело !!!

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Редакции Амур. Имхо на заметку:

    Новости — оперативная информация, которая представляет политический, социальный или экономический интерес для аудитории, то есть сообщения о событиях, произошедших недавно или происходящих в данный момент.

    А то они явно не в курсе того, что реально является новостями, а что нет.

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Да ладно вам - лучше поздно, чем никогда! )

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    "Тыц", который дал Модератор сработал?

    Спасибо, родной АИ, что все-таки сообщили,

    хоть и после 4-дневного обсуждения на форуме.

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Выплакали?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    лох он и есть лох,что тут скажешь...

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 1

Недавно созданная Амурская бассейновая природоохранная прокуратура обрела начальника

Общество 3

В Тынде спасли сову со сломанным крылом
Общество 20

Благовещенский лесхоз выкопал 30 сосен на чужой территории (видео)
Общество 6

Около тысячи саженцев сосны и лиственницы высадили в Благовещенском районе