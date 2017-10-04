В центре Благовещенска подписали деревья ценных пород

Жители амурской столицы смогут узнать о богатстве флоры Приамурья благодаря табличкам с названиями деревьев, которые установили в сквере имени Мухина у центральной площади Благовещенска. В прошлом веке там основали дендрарий и высадили редкие растения, которые занесены в Красную книгу. На днях инициативные горожане изготовили и установили там 32 таблички.

В этом году благовещенскому дендрарию исполнилось 50 лет, его основали в 1967 году. В прошлом веке там уже устанавливали таблички, но просуществовали они недолго. С тех пор мало кто знает, что в одном месте собраны разные породы деревьев, в том числе уникальные, которые занесены в Красную книгу Амурской области: бархат, липа, маакия амурская, орех и ясень маньчжурские, смородина двуиглая.

«Эскиз табличек мы согласовали с управлением архитектуры и градостроительства. Их изготовили из металлических листов, приварили к стойкам под небольшим наклоном для лучшего обзора. Было решено заглубить их в грунт на 50 сантиметров и закрепить цементно-песчаным раствором», – рассказывает одна из инициаторов акции Ольга Березкина.

Деньги на изготовление табличек собирали инициативные горожане. Некоторые деревья из списка, который предоставили в Ботаническом саду, в дендрарии не нашли. Не оказалось в центральном сквере березы даурской, боярышника перистонадрезанного, жимолости Рупрехта и жимолости татарской. Ольга Березкина предположила, что они не прижились.

Табличку не установили пока только для пушкинского дуба. Он является уникальным, в город его привезли из села Михайловское Псковской области почти 30 лет назад. Там поэт Александр Пушкин провёл в ссылке два года и написал трагедию «Борис Годунов», четыре главы романа «Евгений Онегин», стихотворение «Я помню чудное мгновенье» и другие произведения. Табличку для пушкинского дерева решили сделать особенной. Ее установят в сквере в ближайшее время.