Сократить вдвое новогодние каникулы предлагают депутаты Госдумы

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Представители фракции КПРФ предлагают оставить выходными днями 31 декабря, а также 1, 2 и 3 января. Все последующие дни должны стать рабочими, за исключением 7 января, когда в России отмечают православное Рождество. В качестве альтернативы предлагают другие праздники – выходными хотят сделать 7 ноября – день Октябрьской революции и 18 марта – в честь дня присоединения Крыма. При этом россияне потеряют два выходных дня в году.

«Объявление 7 ноября нерабочим днем – это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство – СССР», – говорится в пояснительной записке.

Депутаты пояснили, что к ним поступает масса обращений от россиян, которые остаются без зарплаты из-за затяжных январских каникул. В том, что документ будет поддержан, уже усомнился председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Подобные идеи неоднократно выдвигались парламентариями, но не получали одобрения. В ЛДПР два года назад высказывались за тотальное сокращение январских праздников. Нерабочим предлагали оставить только 1 января, а в качестве компенсации за недогулянные дни добавить гражданам по 10 дней оплачиваемого отпуска. Ежегодно экономика теряет до 3 триллионов рублей из-за простоя, подсчитали тогда либерал-демократы. Лидерами по потерям становятся промышленные и офисные компании.

По статистике, в начале января учащается число госпитализированных с алкогольным отравлением. Рекордным рост был в 2014 году. Тогда он составил 20 % по сравнению с предыдущим месяцем. В последние годы наметилась обратная тенденция: показатель упал до 5 %. Тем не менее для медиков, сотрудников полиции и экстренных служб новогодние праздники проходят в режиме повышенной готовности. Обычно в эти дни растет как число пожаров, возникших по неосторожности в момент запуска пиротехники, так и число чрезвычайных происшествий: драк, краж, пьяных аварий.