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сегодня, 16:44 22

Сократить вдвое новогодние каникулы предлагают депутаты Госдумы

Сократить вдвое новогодние каникулы предлагают депутаты Госдумы
Фото: fishki.net

Предложение сократить вдвое новогодние праздники в очередной раз рассмотрят депутаты Госдумы. В этот раз идею выдвинули коммунисты. Законопроект вошел в список приоритетных для рассмотрения нижней палатой парламента, сообщают «Известия».

Представители фракции КПРФ предлагают оставить выходными днями 31 декабря, а также 1, 2 и 3 января. Все последующие дни должны стать рабочими, за исключением 7 января, когда в России отмечают православное Рождество. В качестве альтернативы предлагают другие праздники – выходными хотят сделать 7 ноября – день Октябрьской революции и 18 марта – в честь дня присоединения Крыма. При этом россияне потеряют два выходных дня в году.

«Объявление 7 ноября нерабочим днем – это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство – СССР», – говорится в пояснительной записке.

Депутаты пояснили, что к ним поступает масса обращений от россиян, которые остаются без зарплаты из-за затяжных январских каникул. В том, что документ будет поддержан, уже усомнился председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Подобные идеи неоднократно выдвигались парламентариями, но не получали одобрения. В ЛДПР два года назад высказывались за тотальное сокращение январских праздников. Нерабочим предлагали оставить только 1 января, а в качестве компенсации за недогулянные дни добавить гражданам по 10 дней оплачиваемого отпуска. Ежегодно экономика теряет до 3 триллионов рублей из-за простоя, подсчитали тогда либерал-демократы. Лидерами по потерям становятся промышленные и офисные компании.

По статистике, в начале января учащается число госпитализированных с алкогольным отравлением. Рекордным рост был в 2014 году. Тогда он составил 20 % по сравнению с предыдущим месяцем. В последние годы наметилась обратная тенденция: показатель упал до 5 %. Тем не менее для медиков, сотрудников полиции и экстренных служб новогодние праздники проходят в режиме повышенной готовности. Обычно в эти дни растет как число пожаров, возникших по неосторожности в момент запуска пиротехники, так и число чрезвычайных происшествий: драк, краж, пьяных аварий.

Просмотров всего: 900

#праздники #российская власть

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Ну конечно, зачем простым людям отдыхать?! У народных избранников каникулы почти полгода в году, а электорат пусть пашет.....да на кол этих татупедов посадить! Руки прочь от зимних каникул!

  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    Что в головах у этих депутатов только? Всё об одном думают и выходные им покоя не дают. То каникулы устанавливают, теперь убирают. Время то переводят, то не переводят. Все это похоже на эксперименты над народом, по типу если сделать так, то что будет,а если так, то как???

  • 5amur

    5amur
    2 часа назад

    Я бы вообще перенёс эти длинные каникулы с 5 по 15 августа. И каждый год гонял в Андреевку на море

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Хоть одна здравая инициатива в ГД

  • Deitra

    Deitra
    2 часа назад

    Вечно КПРФ херней страдает.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Я и так 1 - го января с 8 утра работаю))), им невдомек, что организации сами устанавливают, когда работникам работать, а когда может быть отдыхать))). А вот в отношении депутатов урезать нужно и выходные и праздники, все равно нихрена не делают и зарплаты урезать и пенсии 7 тыров сделать.

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    Kats

    Ну конечно, зачем простым людям отдыхать?! У народных избранников каникулы почти полгода в году, а электорат пусть пашет.....да на кол этих татупедов посадить! Руки прочь от зимних каникул!



    Люди у частников с какого начинают работать?У них каникулы есть?А вот у чиновников-мироедов-есть!Ну и у некоторых бюджетников

    Так что смысл в них?

    Мне вот они пофигу,я 1-го выхожу

  • Конрад

    Конрад
    1 час назад

    Поддерживаю. Мудро...

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Работайте и дальше у частников - без официальной з/п, без соцгарантий, без выходных - это ваши проблемы!

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Выдвинувшим данную инициативу желаю трёхдневного поноса.

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Абрамов то, отдыхает поболее 3х дней на новый год, а мы чем хуже?

  • архивная

    архивная
    59 минут назад

    Давно убрать надо новогодние каникулы,правильно,ни в одной развитой стране нет таких каникул.А где людям работать,спасибо частникам,что берут на работу,ведь в бюджетные организации не устроишься,там их не выкуришь,с насиженных мест,имеют отпуска,больничные листы,обеденный перерыв, все праздничные и выходные отдыхают,и оклад,и вовремя получают без задержек,я за то чтобы убрать новогодние каникулы,пусть трудятся вместе со всеми,или у них работы нет,на эти дни.

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    56 минут назад

    Мелисса

    Выдвинувшим данную инициативу желаю трёхдневного поноса.



    Жёстко

  • vertex

    vertex
    53 минуты назад

    Kats

    Работайте и дальше у частников - без официальной з/п, без соцгарантий, без выходных - это ваши проблемы!



    Предоставь рабочие места для простого населения с нормальной зарплатой для жизни, а не выживания, с соцгарантиями, с выходными, санаторно - курортными и прочим. Кто ж против будет. А пока люди работают, где придется - с таким эффективным развитием области.

  • vertex

    vertex
    50 минут назад

    архивная

    Давно убрать надо новогодние каникулы,правильно,ни в одной развитой стране нет таких каникул.А где людям работать,спасибо частникам,что берут на работу,ведь в бюджетные организации не устроишься,там их не выкуришь,с насиженных мест,имеют отпуска,больничные листы,обеденный перерыв, все праздничные и выходные отдыхают,и оклад,и вовремя получают без задержек,я за то чтобы убрать новогодние каникулы,пусть трудятся вместе со всеми,или у них работы нет,на эти дни.



    Все верно, умники пристроены уже давно на харчевальные места с полным гособеспечением и денежным довольствием и идут туда связями родственными и семейными подрядами - династиями.

  • Парфен

    Парфен
    46 минут назад

    жекА-жекА

    Мелисса

    Выдвинувшим данную инициативу желаю трёхдневного поноса.



    Жёстко



    И не справедливо!

  • Kats

    Kats
    38 минут назад

    vertex
    Kats

    Работайте и дальше у частников - без официальной з/п, без соцгарантий, без выходных - это ваши проблемы!



    Предоставь рабочие места для простого населения с нормальной зарплатой для жизни, а не выживания, с соцгарантиями, с выходными, санаторно - курортными и прочим. Кто ж против будет. А пока люди работают, где придется - с таким эффективным развитием области.


    Во-первых, не надо тыкать!

    Во-вторых, я Вам ничего не должна!

    А в-третьих, кто на что учился. Я, кстати, не в бюджетной сфере работаю и не являюсь дармоедом на Ваши налоги! А возмущалась я не по поводу того, что мне отдых урезают, а по поводу того, что эти татупеды, инициирующие урезание новогодних каникул, отдыхают на бюджетные деньги в 5 раз дольше, чем мы с вами!

  • vertex

    vertex
    35 минут назад

    Так они и будут отдыхать на бюджетные деньги, когда захотят. А Вы попрекаете, что простые люди выживают, как могут - работая у частников. Вам и ответили.

  • Kats

    Kats
    31 минута назад

    Никого не попрекаю.....просто не нужно говорить чтобы у всех урезали каникулы только потому, что вы работаете у частников и вам эти каникулы не дают!

  • vertex

    vertex
    28 минут назад



    » Kats , сегодня, 18:56

    Работайте и дальше у частников - без официальной з/п, без соцгарантий, без выходных - это ваши проблемы!





    А в-третьих, кто на что учился.



    А Вы на что учились и что производите своим полезным трудом и не на частника?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    15 минут назад

    в два раза сократить? да вопрсоф НЕТ! сократить в 10 РАЗ или в 100 раз этих гнилых дармоедоф, типа вонючих ДЭПОФ. а проще просто разогнать это стадо ИДиотоф! уже ТОШНИТЬ

  • Gangstarr

    Gangstarr
    5 минут назад

    Отменить праздники и выходные, увеличить налоги в два три раза, рабочий день увеличить до 18 часов т.д.

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