В благовещенском ЗАГСе появятся кованые двери, а у его сотрудников – новая форма

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Для сотрудников всех амурских отделов ЗАГСа шьют специальную форму для церемонии – всего 57 костюмов. Один из них мужской – в Мазановском районе начальником отдела работает мужчина, сообщает газета «Телепорт».

По словам начальника амурского управления ЗАГС Натальи Томиловой, он молодой, инициативный, пользуется авторитетом среди своих коллег и – пока неженатый.

«Еще недавно в отделении ЗАГС в Белогорске тоже работал мужчина, бывший сотрудник прокуратуры. Многие записывались на церемонию именно к нему. Возможно, эти примеры изменят стереотипы, и больше мужчин пойдут работать в органы ЗАГС», – считает Наталья Томилова.

Всего в Амурской области 22 отдела, в них заняты 89 государственных служащих.Скоро все они будут вести церемонии бракосочетания в новых красивых костюмах. Женский вариант состоит из пиджака и юбки. Размеры заказали от 42 до 60, большая часть из них – от 44 до 50. Сотрудники могут выбрать для себя цвет: светло-бежевый, сиреневый, голубой, персиковый. В самом управлении ЗАГС склоняются к последнему варианту.

«За те девять лет, что я работаю, у нас появилось достаточно много новых помещений, – рассказала Наталья Томилова. – Отделы дополнительно мы открыли в Углегорске и Февральске Селемджинского района. А новые помещения появились в Белогорске, Райчихинске, Михайловском, Мазановском районах, Февральске, Углегорске».

Во Дворце бракосочетания в Благовещенске провели ремонт: обновили фасад, поменяли плитку на крыльце – прежняя была скользкая. В этом году ремонт продолжится внутри здания. Кроме того, здесь заменят старые парадные двери на кованые.

В 2017 году в Амурской области отмечен рост количества браков: в январе-августе их было на 90 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время число разводов снижается. В кризис всегда разводятся реже, потому что люди предпочитают жить в сложное время в браке. При этом соотношение торжественных и неторжественных церемоний все время остается примерно одинаковым. Как правило, в первый брак амурчане вступают в торжественной обстановке – таких почти 90 %. Для вторых и последующих союзов этот процент снижается.