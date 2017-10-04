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4октября
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сегодня, 15:58 0

Недавно созданная Амурская бассейновая природоохранная прокуратура обрела начальника

Недавно созданная Амурская бассейновая природоохранная прокуратура обрела начальника
Фото: amur.shamora.info

Президент России Владимир Путин назначил прокурора Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Соответствующий указ глава государства подписал 3 октября. Эту должность занял Александр Саблин.

Как сообщает прокуратура Мурманской области, Александр Петрович – старший советник юстиции. На службе в органах прокуратуры он с 1998 года. С марта 2013 года служил в прокуратуре Мурманской области в качестве первого заместителя прокурора региона.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура была создана в 2017 году, сообщало Амур.инфо. Ее компетенция распространяется на реку Амур, охватывая территорию Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и ЕАО. Среди функций нового органа – надзор за исполнением законов об охране природы, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду органами исполнительной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями.

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#закон #природа #российская власть

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