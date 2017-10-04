Власти назвали участки дорог Благовещенска, которые отремонтируют в 2018 году

Фото пресс-службы правительства Амурской области

В администрации Благовещенска составляют план ремонтных работ улично-дорожной сети на 2018 год. Некоторые участки уже известны. По ним вместе с мэром города проехал губернатор Приамурья.

На ремонт и обслуживание дорожной сети Благовещенск будет ежегодно получать из бюджета области по 300 миллионов рублей до 2020 года. Задача мэрии – распорядиться этими средствами по назначению и учесть мнения жителей Благовещенска и ГИБДД. Об этом рассказал губернатор Амурской области во время поездки. Вместе с мэром он осмотрел некоторые участки дорог, которые отремонтируют уже в следующем году. В список первоочередных вошла часть улицы Октябрьской от Загородной до Больничной. Рядом с дорогой располагается детский сад.

«Это проблемный участок, на него поступают жалобы от наших граждан. Многие пишут о проблеме в социальных сетях. Люди отмечают, что необходимо новое покрытие, водоотведение, тротуары. Все это будет сделано в 2018 году. Мы договорились с мэром города Валентиной Калитой о том, что вопросы по тротуарам она будет решать с учетом мнения управляющих компаний, старших домов, чтобы понимать, где они действительно необходимы для удобства передвижения людей», – отметил губернатор.

Еще одной точкой, которую посетил Козлов, стал участок Батарейной возле областной инфекционной больницы. С необходимостью ремонта согласилась и ее главный врач. Здесь отремонтируют покрытие и обустроят гостевую парковку.

В плане ремонта на 2018 год также участки Кузнечной от Краснофлотской до Зейской, Краснофлотской от таможни до Театральной, Чайковского от Зейской до Горького, Театральной от Октябрьской до Конной и Мухина от Пролетарской до Октябрьской. Список неокончательный, его еще будут дополнять.

Свои жалобы и предложения о проведении ремонта на дорогах благовещенцы могут высказать на официальном сайте Благовещенска и площадке «Активный гражданин».