Амурчане едут на первенство России по самбо во Владивосток

Фото: www.tltsport.ru

18 амурских спортсменов примут участие в первенстве России по самбо. Соревнования пройдут с 6 по 8 октября во Владивостоке. В турнире примут участие более 500 спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет со всей страны.

Столица Приморья впервые принимает первенство России по самбо. Местом проведения первенства России станет кампус ДВФУ на острове Русский. В течение трёх дней самбисты будут выявлять сильнейших среди юношей и девушек в 10 весовых категориях. Спортсменов, занявших первые, вторые и два третьих места, наградят медалями и дипломами соответствующих степеней Министерства спорта Российской Федерации, а также памятными подарками. Амурскую команду возглавляет старший тренер Амурской федерации самбо и дзюдо Виктор Курашов.

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Василий Кленин