Амурчане едут на первенство России по самбо во Владивосток
18 амурских спортсменов примут участие в первенстве России по самбо. Соревнования пройдут с 6 по 8 октября во Владивостоке. В турнире примут участие более 500 спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет со всей страны.
Столица Приморья впервые принимает первенство России по самбо. Местом проведения первенства России станет кампус ДВФУ на острове Русский.
В течение трёх дней самбисты будут выявлять сильнейших среди юношей и девушек в 10 весовых категориях.
Спортсменов, занявших первые, вторые и два третьих места, наградят медалями и дипломами соответствующих степеней Министерства спорта Российской Федерации, а также памятными подарками.
Амурскую команду возглавляет старший тренер Амурской федерации самбо и дзюдо Виктор Курашов.
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