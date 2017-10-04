Пассажиров «ВИМ-Авиа» перевезет компания S7 при наличии свободных мест

Фото: областное министерство транспорта

Решение о перевозке пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» на рейсах S7 авиакомпании «Сибирь» с 5 октября по 15 октября по манифесту прерванного полета (FIM) принято при участии губернатора Александра Козлова.

Пассажиры с приобретёнными билетами на рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» принимаются на рейсы S7 только при наличии свободных мест на момент начала регистрации. Также пассажиры по трансферным маршрутам принимаются при наличии мест на всех участках перевозки компании S7.

Между областным минтрансом и руководством авиакомпании «Уральские авиалинии» достигнуто соглашение о приеме пассажиров авиакомпании «ВИМ–Авиа» на рейсы авиакомпании «Уральские Авиалинии» по манифесту прерванного полета (FIM). Перевозка пассажиров на рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщением Москва–Екатеринбург–Благовещенск–Екатеринбург–Москва будет осуществляться при наличии свободных мест на рейсе.

Пассажирам авиакомпании «ВИМ-Авиа», имеющим билеты на рейсы до 15 октября, необходимо прибыть в аэропорт вылета к началу регистрации рейса, выполняющего полет в пункт назначения, подходящий по маршруту, указанному в билете. Далее следует обратиться в кассы представительств компаний, осуществляющих перевозку пассажиров по манифесту прерванного полета (FIM), для оформления документов на готовящиеся к вылету рейсы. При наличии свободных мест пассажир сможет вылететь в пункт назначения по билету авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщает пресс-служба областного министерства транспорта.