Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:40 1

Три участка дорог перекроют в Благовещенске 5 октября

Три участка дорог перекроют в Благовещенске 5 октября
Фото: gorodkirov.ru

В четверг, 5 октября, в Благовещенске перекроют для движения транспорта три участка автомобильных дорог. Данная мера вызвана проведением дорожных работ, а также работ по устройству сетей водоотведения.

Так, с 08:00 5 октября по 15 октября ограничат движение транспорта по ½ проезжей части Игнатьевского шоссе между Дьяченко и Кантемирова.

В период с 08:00 5 октября по 10 октября будет ограничено движение по улице Василенко между улицей Промышленной и Игнатьевским шоссе.

Также с 08:00 до 20:00 5 октября закроют проезд по улице Красноармейской между Островского и Шимановского.

Кроме того, с 23:00 7 октября до 06:00 8 октября будет перекрыта проезжая часть по улице 50-летия Октября между Текстильной и Кольцевой. Это связано с устройством сетей теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Власти просят водителей выбирать для движения альтернативные маршруты.

Просмотров всего: 592

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Astoriya

    Astoriya
    32 минуты назад

    Летом нельзя было этим заниматься? Когда не было школьников, студентов, часть людей была в отпусках? По Игнатьевскому шоссе и так вечные пробки в час пик, так еще и пол дороги перекроют. Уроды.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Власти назвали участки дорог Благовещенска, которые отремонтируют в 2018 году
Происшествия

Пассажиров «ВИМ-Авиа» перевезет компания S7 при наличии свободных мест
Общество 4

Минтранс: ситуация с «ВИМ-Авиа» не повлияет на цену авиабилетов
Общество

Авиарейсы «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском в среду не планируются