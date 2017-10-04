Три участка дорог перекроют в Благовещенске 5 октября

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В четверг, 5 октября, в Благовещенске перекроют для движения транспорта три участка автомобильных дорог. Данная мера вызвана проведением дорожных работ, а также работ по устройству сетей водоотведения.

Так, с 08:00 5 октября по 15 октября ограничат движение транспорта по ½ проезжей части Игнатьевского шоссе между Дьяченко и Кантемирова.

В период с 08:00 5 октября по 10 октября будет ограничено движение по улице Василенко между улицей Промышленной и Игнатьевским шоссе.

Также с 08:00 до 20:00 5 октября закроют проезд по улице Красноармейской между Островского и Шимановского.

Кроме того, с 23:00 7 октября до 06:00 8 октября будет перекрыта проезжая часть по улице 50-летия Октября между Текстильной и Кольцевой. Это связано с устройством сетей теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Власти просят водителей выбирать для движения альтернативные маршруты.