Амурчане завоевали три золота на открытом чемпионате Китая по карате

Более двух тысяч спортсменов из разных стран приняли участие в открытом чемпионате и первенстве Китая по киокусинкай карате. Амурскую область представляли на соревнованиях четыре спортсмена – три из них завоевали золотые медали.

XIII Открытый чемпионат и первенство Китая проводился в городе Нанкин с 1 по 3 октября. Амурские спортсмены поехали от Амурской региональной корпорации «Киокушинкай-Кан» и военно-патриотической организации «Родина».

В первый день соревнований Роман Торшин (тренер Константин Хахулин) стал первым в возрастной категории 16-17 лет в весе до 76 килограммов. Два поединка он закончил досрочно, победу в финале одержал по единогласному решению судей. 3 октября золото завоевали еще двое амурчан. Руслан Рагимов и Родион Каргаполов (общий тренер Александр Удодов), которые стали победителями в одной возрастной категории – 14-15 лет, в двух весовых категориях: до 60 и до 68 килограммов.

7 октября ребята вернутся на амурскую землю.