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сегодня, 14:01 0

Дождь и снег только местами: прогноз погоды в Амурской области на 5 октября

Дождь и снег только местами: прогноз погоды в Амурской области на 5 октября
Фото: 3vx.ru

5 октября, в четверг, в Амурской области будет переменно облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ночью опустится туман.

Ветер с юго-востока разовьет скорость до 2-7 метров в секунду, с порывами до 8-13 метров. Температура ночью составит -3...+2, местами по северу 4-9 со знаком минус. Днем будет +9...+14, местами +1...+6 градусов.

Благовещенск в этот день ожидает переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер разовьет силу до 11 метров в секунду. Температура ночью поднимется до +2, днем – до +12...+14 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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