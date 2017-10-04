На космодроме Восточный проводят «сухой вывоз» ракеты «Союз-2»

Фото: пресс-служба ЦЭНКИ

В среду, 4 октября, на космодроме Восточный стартовали комплексные испытания стартового комплекса – «сухой вывоз». Ракета-носитель «Союз-2» совместно с разгонным блоком «Фрегат» вывезена с технического на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему.

Также проведен наезд мобильной башни обслуживания на стартовую систему и генеральные испытания систем ракеты космического назначения и разгонного блока «Фрегат».

В четверг, 5 октября, продолжатся комплексные испытания систем ракеты-носителя и разгонного блока, будет проведен контроль набора стартовой готовности разгонного блока «Фрегат», контрольное включение, прием и анализ телеметрической информации разгонного блока, просмотр результатов регистрации телеметрической информации генеральных испытаний ракеты-носителя, сообщает пресс-служба ЦЭНКИ.

6 октября испытания продолжатся: пройдут работы по термостатированию космической головной части. В четвертый стартовый день, 7 октября, сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли России и совместного расчета будут проверять электромагнитную совместимость радиоэлектронных средств комплекса с отводом мобильной башни обслуживания и проводить подготовку к снятию ракеты-носителя со стартовой системы стартового комплекса.

Если все операции будут выполнены, то 8 октября ракету-носитель снимут со стартовой системы и возвратят в монтажно-испытательный корпус для хранения.

Железнодорожный состав с блоками РН «Союз-2.1а» прибыл на станцию Ледяная 10 сентября и был доставлен на космодром Восточный. В рамках проведения комплексных испытаний технического комплекса провели цикл механической сборки ракеты.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 предварительно намечен на декабрь 2017 года. Это будет третий пуск с нового российского гражданского космодрома.

Второй пуск с космодрома «Восточный» запланирован на ноябрь 2017 года. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2-1. Ракета-носитель «Союз-2.1б» для второго пуска проходит испытания и по окончании будет также отправлена в Амурскую область.