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сегодня, 13:23 2

Товары амурских осужденных впервые представят в Москве

Товары амурских осужденных впервые представят в Москве
Фото: 28.fsin.su

Амурские заключенные подготовили образцы выпускаемой продукции для московской выставки, а лучшие из них займут место в экспозиции ФСИН России. Для участия в мероприятии отобрали более 25 эксклюзивных товаров.

Исправительные учреждения УФСИН России по Амурской области будут участвовать в выставке «Возможности промышленного сектора уголовно-исполнительной системы». Она пройдёт с 17 по 20 октября в Москве.

«Продукция, выпускаемая в пенитенциарных учреждениях, ежегодно представляется вниманию посетителей выставок-ярмарок международного, областного и районного уровней. Однако возможность участвовать в международном московском форуме нам предоставлена впервые. Для участия в данной выставке нами отобрано более 25 наименований образцов продукции, выпущенной с использованием труда осуждённых. Теперь возможности производства и таланты амурских мастеров смогут увидеть гости столичного мероприятия», – рассказал начальник отделения трудовой занятости осуждённых УФСИН Павел Рулин.

Также он отметил, что производственная деятельность УФСИН России по Амурской области осуществляется на базе центров трудовой адаптации осуждённых, которые функционируют в каждом исправительном учреждении. Постоянный ассортимент продукции, выпускаемой в исправительных учреждениях, насчитывает свыше 250 наименований. Это сельскохозяйственная продукция, изделия лёгкой и деревообрабатывающей промышленности, а также различные виды металлообработки и материалов, используемых в строительстве.

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#культура #строительство

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Амуринфо, исправьте. Нет в российской

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Нет в российской юриспруденции такого понятия как "ЗАКЛЮЧЕННЫЙ". Есть осужденный, подследственный, подозреваемый.

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