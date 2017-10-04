Прокуратура обжалует решение Верховного суда по Александру Эндерсу

Точка в деле Александра Эндерса, которого обвиняли в убийстве белогорской школьницы, еще не поставлена. Прокуратура Амурской области намерена обжаловать решение Верховного суда по Эндерсу. Делать это будут через Генеральную прокуратуру.

«У нас есть намерение реализовать весь комплекс тех полномочий, которые уголовно-процессуальный закон выделяет прокуратуре на обжалование судебных решений. А руководитель прокуратуры области, в соответствии с положениями закона, не может самостоятельно инициировать вопрос об обжаловании, поскольку решение выносил Верховный суд. Такие права есть только у генерального прокурора и у его заместителя», – рассказал ИА «Амур.инфо» начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Амурской области Виталий Чирей.

Таким образом, областное ведомство займется подготовкой соответствующих документов, которые направят в Генеральную прокуратуру, и та уже будет принимать окончательное решение.

В какие примерно сроки будут подготовлены документы, Виталий Чирей не уточнил. «Нам дополнительно нужно будет изучить материалы дела, включая протокол заседания суда апелляционной инстанции, иные документы. После этого уже будет решен вопрос по согласованию с руководителями инициирования обжалования решения, вступившего в законную силу», – пояснил он.

Как сообщало Амур.инфо, 23 августа Верховный суд РФ оставил без изменения оправдательный приговор в отношении Александра Эндерса. 23 марта амурчанина, которого обвиняли в резонансном убийстве школьницы из Белогорска, оправдал суд присяжных.

Сам Эндерс прокомментировал решение Верховного суда следующим образом: «Куча людей ждала именно этого решения. Того, что никаких продолжений не будет. В Белогорске меня поддерживают, и люди радовались за меня. Но сомнения у меня были, конечно. С нашей российской системой, когда множество приговоров отменяется, особенно оправдательные, особенно когда такого уровня дело. К тому же некоторые люди, заинтересованные в том, чтобы приговор отменили, явно указывали на то, что его отменят. Недвусмысленно давали понять».

Школьница из Белогорска пропала 8 сентября 2014 года. Девочку искали долго. Но только в апреле 2015 года местные жители нашли близ села Васильевка личные вещи и останки, принадлежавшие, по предположениям, пропавшему ребенку. В убийстве девочки обвинили ее некровного дядю Александра Эндерса. Объем уголовного дела составил 110 томов.