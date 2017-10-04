«Крылья»: маленькая Вика ждет любящих маму и папу

Телекомпания «Альфа-канал» продолжает рассказывать о маленьких амурчанах, которые ищут родителей. В очередном выпуске рубрики «Крылья» – девочка Вика. Малышке шесть месяцев, и четыре из них она находится в доме ребенка. Девочка отстаёт в развитии на 2-3 месяца. Но в социальном учреждении уверены: благодаря любящим родителям она быстро сможет догнать сверстников.

Маленькая Вика – девочка любопытная и внимательная. Она готова долго разглядывать игрушки и пробовать их на вкус.

«Была она, конечно, слабая. Очень неэмоциональная. Сейчас эмоциональная, переворачивается со спины на живот, с живота на спинку, с любого положения может взять игрушку, висячую игрушку хорошо захватывает. У неё появляются первые звуки, когда с ней начинают разговаривать – она улыбается. Она издаёт звуки и смотрит в глаза», – говорит воспитатель Лидия Сафонова.

В социальное учреждение девочка поступила в месячном возрасте. Мать ребенка – относится к категории социально неблагополучных. Сейчас у девочки наблюдается задержка в развитии на 2-3 месяца, но все поправимо, говорят врачи.

«Ребенок родился доношенным – 38-39 недель. Тем не менее зрелость мозговых структур проявлялась. Если ребёнка определить в семью, где есть любовь, внимание, забота, то есть абсолютно все шансы, что вырастет нормальный, хороший гражданин России», – уверена заместитель главного врача благовещенского дома ребёнка Наталья Игнатенко.

3 октября Вике исполнилось полгода. В доме ребенка надеются, что первые шаги ребенок сделает в новой семье. Линия для усыновителей: 8(4162) 200-249.