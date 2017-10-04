ТОР «Свободный» стала лидером в ДФО по планируемым инвестициям

Фото: minvr.ru

ТОР «Свободный» вышла на первое место на Дальнем Востоке по объемам инвестиций. Статистику развития территорий опережающего развития на конец сентября 2017 года опубликовало Министерство по развитию Дальнего Востока.

В диаграммах Минвостокразвития указаны планируемые объемы инвестиций. Согласно этим данным, ТОР «Свободный» получит 948,3 миллиарда рублей. Это значительно превышает планируемые объемы инвестиций всех остальных ТОР. Больше ста миллиардов планируют получить только четыре территории. Кроме «Свободного» здесь находится еще одна ТОР из Амурской области – «Приамурская». В нее планируют инвестировать 136,6 миллиарда рублей.

При этом по остальным показателям амурские территории опережающего развития не входит в группу лидеров. По количеству создаваемых рабочих мест ТОР «Свободный» находится на 9 месте (2 657 мест), а «Приамурская» – на 11-м (1 893 места).

По количеству заявок инвесторов лидеры имеют по 50-70 заявок, тогда как у «Свободного» она всего одна, зато предлагающая наибольший объем инвестиций. ТОР «Приамурская» может похвастаться пятью инвесторами.