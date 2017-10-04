Опрос: каждый четвертый амурчанин захотел уволиться по возвращении из летнего отпуска

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Об этом сообщили те, кто имеет постоянную работу и побывал в отпуске летом 2017 года. 10 % опрошенных откровенно недовольны летним отпуском. В то же время 47 % респондентов провели его лучше, чем ожидали.

Летом 2017 года путешествия по России и заграничные поездки пользовались у работников, которые пошли в отпуск, практически одинаковой популярностью – 36 % и 35 % соответственно. При этом заграничные поездки были наиболее популярны среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев, а топ-менеджмент предпочел таким поездкам путешествия внутри страны. Так, чуть больше половины (57 %) представителей высшего менеджмента провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране.

Большая доля опрошенных (68 %), имеющих постоянную работу, были в отпуске в 2017 году именно летом. Наименьшей популярностью среди отпускников пользовался зимний сезон – лишь 5 % были в отпуске в зимнее время. Практически каждый десятый (12 %) не был в отпуске в этом году и не планирует отдыхать до следующего года, а 8 % респондентов рассчитывают успеть сходить в отпуск в текущем году.

Среди тех, кто решил отказаться от отпуска в 2017 году, большинство (46 %) связывают это с отсутствием финансовой возможности отправиться куда-либо. 20 % отказываются от из-за нежелания терять в зарплате, 11 % предусмотрительно рассчитывают на хорошие выплаты в случае увольнения или на продолжительный отпуск ввиду накопленных дней.