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сегодня, 11:48 4

Опрос: каждый четвертый амурчанин захотел уволиться по возвращении из летнего отпуска

Опрос: каждый четвертый амурчанин захотел уволиться по возвращении из летнего отпуска
Фото: fresher.ru

Служба исследований сайта HeadHunter опросила жителей Амурской области. Как выяснилось, четверть опрошенных посещали мрачные мысли после возвращения из летнего отпуска – они хотели уволиться.

Об этом сообщили те, кто имеет постоянную работу и побывал в отпуске летом 2017 года. 10 % опрошенных откровенно недовольны летним отпуском. В то же время 47 % респондентов провели его лучше, чем ожидали.

Летом 2017 года путешествия по России и заграничные поездки пользовались у работников, которые пошли в отпуск, практически одинаковой популярностью – 36 % и 35 % соответственно. При этом заграничные поездки были наиболее популярны среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев, а топ-менеджмент предпочел таким поездкам путешествия внутри страны. Так, чуть больше половины (57 %) представителей высшего менеджмента провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране.

Большая доля опрошенных (68 %), имеющих постоянную работу, были в отпуске в 2017 году именно летом. Наименьшей популярностью среди отпускников пользовался зимний сезон – лишь 5 % были в отпуске в зимнее время. Практически каждый десятый (12 %) не был в отпуске в этом году и не планирует отдыхать до следующего года, а 8 % респондентов рассчитывают успеть сходить в отпуск в текущем году.

Среди тех, кто решил отказаться от отпуска в 2017 году, большинство (46 %) связывают это с отсутствием финансовой возможности отправиться куда-либо. 20 % отказываются от из-за нежелания терять в зарплате, 11 % предусмотрительно рассчитывают на хорошие выплаты в случае увольнения или на продолжительный отпуск ввиду накопленных дней.

Просмотров всего: 1259

#жизнь #работа

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Кого они опрашивали, что такая левая статистика?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    paravis

    Кого они опрашивали, что такая левая статистика?



    а чего вы хотели от посетителей сайта вакансий)))

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Сайта, где каждая вторая вакансия- помощник руководителя. Ну вы поняли

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Антон Макаров

    Сайта, где каждая вторая вакансия- помощник руководителя. Ну вы поняли



    Зам зама по заму в министерстве?

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