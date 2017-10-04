Минтранс: ситуация с «ВИМ-Авиа» не повлияет на цену авиабилетов

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«С учетом падения пассажиропотока в осенне-зимний период никаких сложностей с пассажирами "ВИМ-Авиа" и теми, кто планировал лететь этой компанией, не возникнет, рынок перераспределит эти потоки без каких-либо проблем», — ответил министр журналистам на вопрос, повлияет ли ситуация с компанией на цену билетов.

По словам Соколова, в России сложился достаточно конкурентный рынок, на котором «ВИМ-Авиа» находилась на последних местах в десятке и не была крупным предприятием.