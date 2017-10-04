Для православного храма в микрорайоне Благовещенска собирают чешуйчатые купола

Фото: ksenia-hram.ru

В микрорайоне Благовещенска продолжаются работы на строительстве храма святой Ксении Петербургской. Вокруг каркаса главного купола появляется кирпичная кладка. Малые купола пока находятся на земле и обрастают золотыми чешуйками.

«Сначала делается заготовка, по которой мы нарезаем пластины. Гнем углы на станке, потом киянками доводим чешуйку до нужного вида. Затем делаем отверстие, привязываем проволочку и устанавливаем пластину на место», – рассказывают мастера о своей работе.

После того как будет закончена облицовка, мастера поднимутся наверх и будут продолжать работу на высоте 9-этажного дома. Максимальная высота, на которой работала приглашенная бригада – около 70 метров. Тогда они украшали минареты в мечети, сообщает сайт храма.

Начались работы и по установке окон. Как рассказал помощник настоятеля храма по вопросам строительства Александр Курако, пока непонятно, успеют ли закрыть все проемы в этом году, однако подвальные окошки и окна первого этажа должны вставить.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с июня 2017 года в еще строящемся храме начали проводить молебны – по воскресеньям в 18 часов. В августе в Благовещенск привезли колокола для храма – вес самого крупного из них превышает тонну, это самый большой колокол в Приамурье. Купола в разобранном виде привезли в Благовещенск в сентябре, и 27 сентября каркас главного купола установили на здании.