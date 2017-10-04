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Просроченное мясо изъяли с амурских прилавков

Просроченное мясо изъяли с амурских прилавков
Фото: zapad24.ru

Роспотребнадзор в Амурской области снял с продажи 104 килограмма мяса и мясной продукции. Продавцы не смогли представить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта.

Сотрудники амурского управления Роспотребнадзора проверили 24 объекта – организации торговли, общественного питания, а также ярмарку выходного дня и объекты придорожного сервиса. В 16-ти выявили нарушения: мясо и мясопродукты продавали без товаросопроводительных и удостоверяющих качество и безопасность документов, также продавали продукцию с истекшими сроками годности и без информации о товаре и изготовителе.

В Тынде в одном из предприятий общественного питания сняли с реализации партию 15,7 килограмма мяса без документов. Материалы о приостановлении деятельности предприятия направили в суд.

В лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» провели исследование 40 проб продукции на санитарно-химические показатели и 38 проб на микробиологические показатели. По итогам исследований в двух пробах нашли нарушения. Эти образцы взяли на предприятиях общественного питания.

Всего по итогам проверок из оборота изъяли 104 килограмма мяса и мясной продукции, составили 17 протоколов об административных правонарушениях, сообщает Роспотребнадзор.

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#здоровье #торговля

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