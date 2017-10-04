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сегодня, 10:49 3

Число заболевших ОРВИ в Благовещенске выросло почти в два раза

Число заболевших ОРВИ в Благовещенске выросло почти в два раза
Фото: tyumsmu.ru

В Благовещенске фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. В сентябре количество заболевших горожан увеличилось почти в два раза по сравнению с августом.

В целом показатель инфекционной заболеваемости в Благовещенске в сентябре оказался на 43 % выше, чем в августе. В сравнении с сентябрем 2016 года этот показатель также вырос – на 8 %, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска со ссылкой на данные амурского управления Роспотребнадзора.

Сезонное увеличение интенсивности распространения заболеваемости ОРВИ связано с формированием детских организованных коллективов, снижением температуры атмосферного воздуха и циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии».

Показатель заболеваемости ОРВИ в Благовещенске на протяжении последних двух недель превышает областной в среднем в 2 раза. Из числа заболевших большинство – дети до 17 лет – 83 %.

Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями в городе в сентябре также вырос на 9,6 % в сравнении с августом и на 22,6 % по сравнению с сентябрем 2016 года.

В Благовещенске продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на 2 октября в городе привили уже 69 915 человек, или 59,5 % от плана (117 461). Прививочная кампания будет продолжаться в течение октября.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    34 минуты назад

    Ну вот от того и заболели, что привились, иммунная система слабая...

  • Oldlord

    Oldlord
    30 минут назад

    Привитые сливаются. )

  • vertex

    vertex
    9 минут назад

    Я не прививаюсь никогда и не болею.

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