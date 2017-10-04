Жириновский предложил давать выходной за прививку от гриппа

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«Мы считаем важным не просто пропагандировать пользу прививок, но и предложить всем желающим жителям России выходной день. В том числе школьникам и студентам. А за прививку дошкольнику давать день отдыха матери или отцу», – сказал лидер либерал-демократов.

Владимир Жириновский отметил, что ему дополнительные выходные не нужны, но для многих это может стать стимулом пройти вакцинацию. Политик признался, что с началом прививочной кампании одним из первых сделал прививку и рекомендовал так же поступить другим парламентариям. Лучше пропустить один день из-за прививки, чем болеть неделю, добавил Жириновский.