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сегодня, 10:21 0

Жириновский предложил давать выходной за прививку от гриппа

Жириновский предложил давать выходной за прививку от гриппа
Фото: 24smi.org

Россияне за прививку от гриппа должны получать дополнительный выходной, считает председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Болеющих и игнорирующих прививки депутатов парламентарий предложил штрафовать, сообщает «Парламентская газета».

«Мы считаем важным не просто пропагандировать пользу прививок, но и предложить всем желающим жителям России выходной день. В том числе школьникам и студентам. А за прививку дошкольнику давать день отдыха матери или отцу», – сказал лидер либерал-демократов.

Владимир Жириновский отметил, что ему дополнительные выходные не нужны, но для многих это может стать стимулом пройти вакцинацию. Политик признался, что с началом прививочной кампании одним из первых сделал прививку и рекомендовал так же поступить другим парламентариям. Лучше пропустить один день из-за прививки, чем болеть неделю, добавил Жириновский.

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#здоровье #российская власть

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