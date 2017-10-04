Сына бывшего дальневосточного полпреда подозревают в избиении тестя

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По предварительным данным, вечером 23 сентября подозреваемый Дмитрий Ишаев в ходе ссоры, переросшей в драку, избил 63-летнего тестя Александра Акиньшина. Инцидент произошел в элитном коттеджном поселке «Золотая долина». Позднее оба участника потасовки обратились за помощью в медицинские учреждения.

Врачи нейрохирургического отделения краевой клинической больницы № 2 диагностировали у Акиньшина ушиб головного мозга, перелом свода черепа, челюсти и височную гематому. Эти травмы оценены как вред здоровью средней тяжести.

Интересы Дмитрия Ишаева представляют сразу несколько адвокатов. После задержания подозреваемый пожаловался на плохое самочувствие и потребовал, чтобы его госпитализировали. Некоторое время Дмитрий находился в больнице под конвоем. Когда медики сообщили об отсутствии необходимости дальнейшего пребывания в клинике, его перевели в изолятор временного содержания.

В доме подозреваемого прошли обыски. Сотрудники полиции обнаружили несколько охотничьих ружей, карабинов, бесствольный травматический пистолет «ОСА», запас патронов к ним. Оружие было изъято.

Newsru.com также сообщает, что с именем бизнесмена-нефтяника Дмитрия Ишаева связано несколько скандалов. В 2009 году из московской квартиры коммерсанта, отец которого в тот момент занимал пост полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, выпала 18-летняя Александра Гашилова. Упав с 13-го этажа, девушка, являвшаяся сожительницей Ишаева, погибла. Дмитрий Ишаев в момент инцидента находился в доме, но каких-либо обвинений в отношении него не выдвигалось.

Год назад при загадочных обстоятельствах в квартире погибла жена Дмитрия Ишаева Ольга. Произошедшее квалифицировали как несчастный случай, связанный с самовозгоранием электропроводки.

В 2011 году сообщалось о связи сына полпреда с ОПГ «Общак» и ее главарем Юрием Масленниковым по кличке Краб. Тогда свидетель, решивший дать показания на лидеров банды, открыто говорил, что Краб и Дмитрий Ишаев – близкие друзья.

У Дмитрия Ишаева есть сын Игорь, профессиональный хоккеист и любитель быстрой езды. В марте 2017 года он устроил ДТП на МКАД. Сев за руль своего спорткара, спортсмен разогнался до 200 с лишним километров в час и врезался в попутную машину. Пострадали два человека. После аварии записи с камер видеонаблюдения загадочным образом пропали.

Отец Дмитрия Ишаева и дед Игоря Ишаева – Виктор Иванович Ишаев – уроженец села Сергеевка Кемеровской области. Он был членом КПСС, а в 2003 году вступил в «Единую Россию». С 1991 по 2009 годы Виктор Ишаев руководил Хабаровским краем. С поста губернатора его перевели на должность полпреда этого же региона. В 2013 году президент РФ Владимир Путин лично занялся вопросами ликвидации последствий паводка, от которого пострадали жители Дальнего Востока. После совещания на высшем уровне Виктора Ишаева уволили со всех постов. Но президент тогда положительно оценил работу своего уже бывшего полпреда. В том же году Ишаев получил должность советника президента ОАО НК «Роснефть» по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.