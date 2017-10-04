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4октября
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сегодня, 09:50 5

Амурский губернатор стал третьим в медиарейтинге Дальнего Востока и Байкальского региона

Амурский губернатор стал третьим в медиарейтинге Дальнего Востока и Байкальского региона

Амурский губернатор занял третье место в медиарейтинге Дальнего Востока и Байкальского региона, по версии ИАА «Восток России». Заметные упоминания Александра Козлова были посвящены проблеме с авиарейсами «ВИМ-Авиа» и стрельбе в Белогорске.

Мониторинг информполя Дальнего Востока и Байкальского региона показал, что на прошлой неделе лидером по количеству упоминаний в СМИ среди глав субъектов стал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский – 1 465 сообщений. Второе место – у главы Иркутской области Сергея Левченко – 1 389 сообщений, а третье – у губернатора Амурской области Александра Козлова – 1 065 сообщений.

Александр Козлов занимает третье место в индексе заметных сообщений – также после Миклушевского и Левченко. Они посвящены трагическому происшествию в Белогорске: военнослужащий расстрелял двоих солдат и офицера на стрельбах. Другие сообщения касались регулирования авиасообщения в связи с прекращением рейсов «ВИМ-Авиа».

По доле сообщений с позитивной тональностью лидирует глава Бурятии Алексей Цыденов, следующим идет губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, а замыкает позитивную тройку глава Еврейской автономии Александр Левинталь.

В рейтинге негативных сообщений первое место у губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. За ним идет Владимир Миклушевский, а замыкает тройку лидеров магаданский губернатор Владимир Печеный, сообщения с упоминанием имени которого были посвящены его возможной отставке.

Полностью нейтральная тональность сообщений за указанный период отмечена у глав Камчатки Владимира Илюхина и Чукотки Романа Копина.

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#областная власть #СМИ

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    главное рейтинг влияния губернатора, кому нужен этот ссаный медиарейтинг?

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    http://civilcontrol.ru/publications/2258-reyting-vliyaniya-glav-subektov-rossiyskoy-federacii-v-avguste-2017-g.html вот он правильный рейтинг, парите тут людей

  • чтоикак

    чтоикак
    43 минуты назад

    Это интересно читателям?

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    15 минут назад

    Если Амурский губернатор на слуху, то и работа есть. А где Абрамов? Лучше бы те 5млн которые на него государство тратит отдали в бюджет области.

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    14 минут назад

    Представитель наш в ГД к проблеме Вим-Авиа совсем никак не подключился. Избранник народа, защитник амурчан

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