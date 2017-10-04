Амурский губернатор стал третьим в медиарейтинге Дальнего Востока и Байкальского региона

Мониторинг информполя Дальнего Востока и Байкальского региона показал, что на прошлой неделе лидером по количеству упоминаний в СМИ среди глав субъектов стал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский – 1 465 сообщений. Второе место – у главы Иркутской области Сергея Левченко – 1 389 сообщений, а третье – у губернатора Амурской области Александра Козлова – 1 065 сообщений.

Александр Козлов занимает третье место в индексе заметных сообщений – также после Миклушевского и Левченко. Они посвящены трагическому происшествию в Белогорске: военнослужащий расстрелял двоих солдат и офицера на стрельбах. Другие сообщения касались регулирования авиасообщения в связи с прекращением рейсов «ВИМ-Авиа».

По доле сообщений с позитивной тональностью лидирует глава Бурятии Алексей Цыденов, следующим идет губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, а замыкает позитивную тройку глава Еврейской автономии Александр Левинталь.

В рейтинге негативных сообщений первое место у губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. За ним идет Владимир Миклушевский, а замыкает тройку лидеров магаданский губернатор Владимир Печеный, сообщения с упоминанием имени которого были посвящены его возможной отставке.

Полностью нейтральная тональность сообщений за указанный период отмечена у глав Камчатки Владимира Илюхина и Чукотки Романа Копина.