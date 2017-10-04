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Авиарейсы «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском в среду не планируются

Авиарейсы «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском в среду не планируются
Фото: gazeta.ru

В среду, 4 октября, рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском не состоятся. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в благовещенском и московском аэропортах.

В справочной службе Внукова также пояснили, что рейс из Москвы в Благовещенск 4 октября был в расписании, но сейчас отменен.

Информации по возможным рейсам «ВИМ-Авиа» 5 октября пока нет, уточнил представитель аэропорта Благовещенска. Что касается рейсов между московским аэропортом и благовещенским за 3 октября, то они состоялись, пояснил представитель.

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#«ВИМ-Авиа» #транспорт

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