Авиарейсы «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском в среду не планируются

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В среду, 4 октября, рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском не состоятся. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в благовещенском и московском аэропортах.

В справочной службе Внукова также пояснили, что рейс из Москвы в Благовещенск 4 октября был в расписании, но сейчас отменен.

Информации по возможным рейсам «ВИМ-Авиа» 5 октября пока нет, уточнил представитель аэропорта Благовещенска. Что касается рейсов между московским аэропортом и благовещенским за 3 октября, то они состоялись, пояснил представитель.