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сегодня, 09:42 0

В Роструде рассказали о длинных выходных в начале ноября

В Роструде рассказали о длинных выходных в начале ноября
Фото: nostress.ru

4 ноября вся страна отмечает День народного единства. Эта дата выпадает на субботу, поэтому в первую неделю ноября россиян ожидают сразу три выходных дня – 4, 5 и 6 ноября. Об этом сообщили в Роструде.

«В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час», – рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

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#праздники

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