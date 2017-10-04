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сегодня, 09:17 0

И солнце, и снег: прогноз погоды в Амурской области на 4 октября

И солнце, и снег: прогноз погоды в Амурской области на 4 октября
Фото: truvape.ru

4 октября, в среду, на большей территории Амурской области осадков не ожидается. Только в Тындинском и Сковородинском районах пройдут слабые, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер с северо-запада разовьет скорость до 7 метров в секунду, местами порывы составят 9-14 метров в секунду. Уличные термометры покажут 7–12 градусов выше нуля, на северо-западе около 0.

В Благовещенске день будет ясным. Северо-западный ветер дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах 9...11 градусов.

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#погода

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